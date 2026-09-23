Salud

Caso IMSS Durango: Esto Sabemos de la Bacteria Hallada en los Recién Nacidos Fallecidos

El microorganismo fue encontrado en cuatro de los cinco bebés que perdieron la vida en el Hospital General de Zona No. 1

Los recién nacidos eran atendidos en el Hospital General de Zona No. 1 de DurangoFoto: Archivo
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