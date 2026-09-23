Las investigaciones en torno al fallecimiento de cinco recién nacidos en instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) siguen en marcha, luego de que este miércoles se confirmara que una bacteria hallada en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) fue localizada en el organismo de cuatro bebés.

La coordinadora de Vigilancia Epidemiológica del IMSS, Dra. Adriana Toríz, informó avances en la revisión de la UCIN y dio a conocer los resultados de los estudios de laboratorio, los cuales se practicaron a los menores.

“La relación entre la bacteria y cada fallecimiento continúa en análisis y se dará a conocer primero a las familias”, afirmó en su mensaje.

De acuerdo con la especialista, del 1 al 19 de septiembre la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales atendió a 11 recién nacidos, quienes presentaban condiciones de salud graves y, por tanto, necesitaban cuidados especiales. En ese sentido, explicó que en esta área se llevan a cabo estudios de laboratorio diariamente, ya que es parte del protocolo.

Por lo tanto, del total de recién nacidos atendidos, seis fueron dados de alta y se encuentran con sus familias. "En ninguno de ellos se identificó la bacteria asociada al brote”, puntualizó. Sin embargo, tres de los menores fallecieron el martes 15 de septiembre, otro de ellos perdió la vida el viernes 18 y el quinto bebé murió el sábado 19.

“De los cinco recién nacidos que lamentablemente fallecieron, en cuatro se confirmó la presencia de la bacteria asociada al brote”, confirmó.

Mientras que en el caso del quinto bebé, los estudios “no identificaron la bacteria asociada al brote”.

Luego de confirmarse el hallazgo del parásito, el Instituto y autoridades federales decidieron ampliar la vigilancia microbiológica y los estudios a todo el hospital, sin que hasta el momento se encontrara la presencia de la bacteria asociada al brote en otras áreas de la clínica.

"El espacio físico de la UCIN ha permanecido cerrado durante toda la investigación", aclaró.

Las investigaciones están a cargo del IMSS, la Secretaría de Salud y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). Hasta el momento, las autoridades no han dado el nombre de la bacteria que estaría vinculada con el deceso de los menores de edad.

Sin embargo, únicamente han revelado que se trata de un microorganismo “sensible a los antibióticos de uso habitual disponibles en el hospital”.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la resistencia a los antibióticos ocurre cuando las bacterias cambian con el tiempo y dejan de responder a los medicamentos destinados para combatirlas. Lo anterior, provoca dificultades en el tratamiento de infecciones e incrementa el riesgo de enfermedades graves.

En un entorno hospitalario el peligro aumenta porque los centros de salud, clínicas y hospitales, son focos de alto riesgo de transmisión de las llamadas "superbacterias". Debido a que en estos lugares hay pacientes con sistemas inmunes vulnerables, como adultos mayores, recién nacidos o personas en terapia intensiva.

EPP