Autoridades realizan evaluaciones técnicas en la zona de las presas de Las Tecatas, en Zapotlanejo, con el objetivo de determinar las condiciones que ocasionaron la inundación registrada en el municipio. Los trabajos forman parte del seguimiento que se mantiene en los puntos donde se concentraron los escurrimientos durante la emergencia.

De acuerdo con las autoridades, también se mantiene vigilancia sobre los escurrimientos provenientes de la parte alta de la cuenca de Zapotlanejo, incluida la zona de la comunidad de El Durazno, que comprende una superficie de más de 2 mil hectáreas. El monitoreo busca conocer el comportamiento del agua y detectar posibles condiciones de riesgo.

Mientras continúan las labores de atención, hasta el momento han sido censadas alrededor de 170 viviendas ubicadas en las zonas afectadas. Las autoridades realizan los procedimientos administrativos y legales correspondientes para validar la información recopilada y definir los apoyos que recibirán las personas damnificadas.

Se prevé que, una vez concluidos y validados los censos, los habitantes afectados puedan comenzar a recibir los apoyos correspondientes a partir de la próxima semana. Paralelamente, elementos de Protección Civil mantienen un monitoreo permanente de ríos, arroyos, presas y otros puntos considerados de riesgo dentro del municipio.

En cuanto a las labores posteriores a la inundación, los trabajos de limpieza presentan un avance general del 90 por ciento. Las autoridades señalaron que las acciones continúan mientras se mantiene la vigilancia de las condiciones en la parte alta de la cuenca y en las zonas que resultaron afectadas.