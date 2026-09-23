Accidentes

Autoridades Evalúan Causas de Inundación en Zapotlanejo, Jalisco

Alrededor de 170 viviendas han sido censadas y los trabajos de limpieza registran un avance del 90%

Autoridades realizan evaluaciones en las presas de Las Tecatas.Autoridades realizan evaluaciones en las presas de Las Tecatas. Foto: N+

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Autoridades realizan evaluaciones en las presas de Las Tecatas y monitorean escurrimientos de la parte alta de la cuenca

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