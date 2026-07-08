Afecta Crisis de Agua Sucia a los Habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco

Desde 2020, colonias de la Zona Metropolitana de Guadalajara, en Jalisco, reportan que el agua que reciben es turbia y huele mal

Habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara padecen una crisis de agua sucia.Foto: N+

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Desde 2020, el agua en Guadalajara es turbia y peligrosa. Vecinos buscan soluciones.

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