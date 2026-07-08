Federación de Egipto Pide Investigar y Excluir al Árbitro que le Tocó Vs Argentina

La Federación Egipcia de Futbol pidió a la FIFA investigar al árbitro francés François Letexier y excluirlo para el resto del Mundial 2026, pues acusó que tuvo errores "flagrantes" durante los Octavos de Final que "Los Faraones" perdieron contra Argentina (3-2).

A través de su presidente Hany About Rida, la Federación pidió a la FIFA que se abra una indagatoria sobre el nazareno "tras los errores de arbitraje flagrantes cometidos por el equipo de arbitraje y a la aplicación de un doble rasero, lo que llevó a la derrota de la selección egipcia", indicó la institución en un comunicado.

El dirigente pidió que el árbitro central, sus asistentes y los árbitros del VAR no dirijan más encuentros en el Mundial "luego de una investigación sobre esos errores y la confirmación de un acto de discriminación hacia Egipto".

Lamenta en especial "el obstinado rechazo" del árbitro central a "revisar ciertas acciones", que en opinión del patrón del futbol egipcio habrían debido traducirse en "un gol válido y un penal" para los Faraones.

¿Cómo fue la polémica?

En el encuentro, François Letexier anuló un gol del egipcio Mostafa Ziko al inicio de la segunda mitad, tras la intervención del VAR debido a una falta en el inicio de la acción.

Egipto considera que debería haber sido compensado con un penal en el tiempo adicional por un agarrón en la camiseta de Hamdy Fathy y por un contacto entre Julián Álvarez y Mohamed Salah en el área argentina, justo antes del tercer tanto Albiceleste.

Al término del partido, el seleccionador de Egipto, Hossam Hassan, lamentó un arbitraje "ni justo ni equitativo".

"Parece ser que desde la selección argentina se ha ejercido presión sobre el árbitro. Éste ha sido el resultado", protestó el seleccionador.

El conjunto egipcio tomó una importante ventaja en el marcador y llegó a colocarse 0-2 en el segundo tiempo. Precisamente, Mostafa Ziko fue el autor del segundo tanto en el minuto 67.

Sin embargo, antes de ese gol, el delantero también había marcado otra anotación que fue anulada tras la revisión del VAR, luego de que se determinara una falta sobre un jugador argentino en el inicio de la jugada.

A partir de ese momento, Argentina reaccionó y logró remontar el encuentro en apenas 13 minutos, imponiéndose por 3-2 para asegurar su boleto a los Cuartos del Mundial que jugará contra Suiza el sábado 11 de julio.

ASJ