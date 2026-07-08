Federación de Egipto Pide Investigar y Excluir al Árbitro que le Tocó Vs Argentina

El organismo rector del país africano solicitó a la FIFA que el nazareno francés, sus asistentes y quienes lo apoyaron en el VAR no dirijan más encuentros en la justa internacional

EgiptoEgipto considera que debería haber sido compensado con un penal en el tiempo adicional por un agarrón en la camiseta de Hamdy Fathy. Foto: Reuters.

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Egipto pide a la FIFA excluir al árbitro Letexier del Mundial 2026 tras un polémico arbitraje contra Argentina. ¿Fue justa la decisión de anular el gol de Mostafa Zico?

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