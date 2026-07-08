¿Hay Juego Mañana? Fechas de Partidos y Equipos en Cuartos de Final del Mundial 2026

El calendario del torneo contempla un día de descanso antes del inicio de los Cuartos de Final

Kylian Mbappé de Francia celebra. Foto: REUTERSKylian Mbappé de Francia celebra. Foto: REUTERS

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