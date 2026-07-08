¿Hay Juego Mañana? Fechas de Partidos y Equipos en Cuartos de Final del Mundial 2026

Luego de concluir los Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, muchos aficionados se preguntan si habrá actividad este miércoles 8 de julio. La respuesta es no.

El calendario del torneo contempla un día de descanso antes del inicio de los Cuartos de Final, instancia en la que únicamente permanecen con vida las ocho mejores selecciones del campeonato.

Los encuentros de esta ronda comenzarán el jueves 9 de julio y se extenderán hasta el sábado 11 de julio, con cuatro partidos que definirán a los semifinalistas del Mundial.

Equipos clasificados a los Cuartos de Final

Las ocho selecciones que continúan en la pelea por levantar la Copa del Mundo son:

Francia

Marruecos

España

Bélgica

Noruega

Inglaterra

Argentina

Suiza

¿Por qué no hay partidos del Mundial el 8 de julio?

Tras finalizar los Octavos de Final el martes 7 de julio, la FIFA dejó libre el miércoles 8 de julio para permitir el traslado, recuperación y preparación de las selecciones clasificadas antes de la siguiente ronda del torneo.

La actividad regresará un día después con el primer duelo de Cuartos de Final.

Calendario de los Cuartos de Final del Mundial 2026

Así quedaron programados los partidos de la siguiente fase:

Jueves 9 de julio

Francia vs. Marruecos

Estadio Sede de Boston

14:00 horas (tiempo del centro de México)

Viernes 10 de julio

España vs. Bélgica

Estadio Sede de Los Ángeles

13:00 horas (tiempo del centro de México)

Sábado 11 de julio

Noruega vs. Inglaterra

Estadio Sede de Miami

15:00 horas (tiempo del centro de México)

Argentina vs. Suiza

Estadio Sede de Kansas City

19:00 horas (tiempo del centro de México)

¿Cuándo se juegan las Semifinales del Mundial 2026?

Una vez definidos los cuatro ganadores de los Cuartos de Final, el torneo continuará con el siguiente calendario:

Semifinales: 14 y 15 de julio.

Partido por el tercer lugar: 18 de julio.

Final del Mundial 2026: 19 de julio, en el Estadio Sede de Nueva York/Nueva Jersey.

Con ello, el Mundial 2026 entra en su etapa decisiva, donde cada partido será de eliminación directa y cualquier error podría significar el final del sueño mundialista para las selecciones que siguen en competencia.

AMP