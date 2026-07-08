¿Suerte o Probabilidad? La Ciencia Detrás de los Goles de Penales del Mundial

Este mundial nos ha dado ya intensas tandas de penales. Pero… ¿qué tanta ciencia hay detrás de estos tiros?

El primer equipo en tirar un penal tiene más probabilidades de ganar la tanda. Gráfico: N+

De acuerdo con un estudio que analizó más de mil 400 penales, el equipo que tira el primer penal tiene 60% de probabilidad de ganar la tanda, debido a la presión psicológica que sufre el segundo equipo.

Probabilidades de anotar gol en penales. Gráfico: N+

De hecho, esa presión va aumentando conforme avanzan los penales. De acuerdo con los datos de tandas de penaltis en mundiales desde 1982, en el primer tiro, la probabilidad de anotarlo es del 73% y en el octavo penal se desploma al 60%.

¿En qué zona de la portería se han anotado más goles de penales? | Gráfico: N+

De aquellos penales que han logrado marcar un gol desde 1982, la mayoría han entrado cerca del suelo: 1 de cada 5 goles ha entrado por la esquina inferior izquierda. Las dos esquinas bajas juntas concentran casi el cuarenta por ciento de todos los penales cobrados entre 1982 y 2026 en mundiales. Y es en la franja del centro donde menos se anota.

Y no todos los que se paran frente al balón tienen las mismas probabilidades de convertirlo. Los datos de tandas mundialistas lo dejan claro: los delanteros anotan el 76% por ciento de sus penales, los mediocampistas el 66% y los defensas el 64%.

Pero hay jugadores que rompen la estadística. Lionel Messi y Luka Modrić han cobrado tres penales cada uno en tandas de Mundiales —y los tres han entrado. Robben, dos de dos. Récord perfecto.

Y del otro lado de la jugada están los porteros. En la historia de los Mundiales, Dominik Livaković y Taffarel encabezan la lista de los arqueros que más penales han detenido en tandas mundialistas. Livaković atajó 5 de 8 en Qatar 2022 y Taffarel, 5 de 9.

Los penales no son una lotería: son ciencia, presión y décimas de segundo. Y en este Mundial, con los cuartos de final por delante, todavía podríamos ver algunos.

Con información de: Camila Peralta N+

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