¿Suerte o Probabilidad? La Ciencia Detrás de los Goles de Penales del Mundial

No todos los que se paran frente al balón tienen las mismas probabilidades de convertirlo

Luis Díaz, de Colombia, anota un penalti ante Gregor Kobel, de Suiza, durante la tanda de penaltis. Foto: ReutersLuis Díaz, de Colombia, anota un penalti ante Gregor Kobel, de Suiza, durante la tanda de penaltis. Foto: Reuters
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