"La Copa Está Dirigida hacia Argentina": Dice Egipcio Mostafa Ziko tras Eliminación del Mundial

El atacante egipcio aseguró que el encuentro estuvo marcado por decisiones arbitrales que, a su juicio, favorecieron al conjunto argentino

Cristian Romero, de Argentina, anota el primer gol. Foto: ReutersCristian Romero, de Argentina, anota el primer gol. Foto: Reuters
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