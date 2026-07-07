"La Copa Está Dirigida hacia Argentina": Dice Egipcio Mostafa Ziko tras Eliminación del Mundial

El delantero egipcio Mostafa Ziko lanzó duras críticas contra el arbitraje tras la derrota de Egipto por 3-2 ante Argentina en los Octavos de Final del Mundial 2026, resultado que dejó fuera de la competencia al conjunto africano.

Luego del silbatazo final, el atacante aseguró que el encuentro estuvo marcado por decisiones arbitrales que, a su juicio, favorecieron al conjunto argentino, llegando incluso a afirmar que el torneo está encaminado para que la Albiceleste levante el título.

Egipto dejó escapar una ventaja de dos goles

El conjunto egipcio tomó una importante ventaja en el marcador y llegó a colocarse 0-2 en el segundo tiempo. Precisamente, Mostafa Ziko fue el autor del segundo tanto en el minuto 67.

Sin embargo, antes de ese gol, el delantero también había marcado otra anotación que fue anulada tras la revisión del VAR, luego de que se determinara una falta sobre un jugador argentino en el inicio de la jugada.

A partir de ese momento, Argentina reaccionó y logró remontar el encuentro en apenas 13 minutos, imponiéndose por 3-2 para asegurar su boleto a los cuartos de final del Mundial.

"La Copa está dirigida hacia Argentina", afirma Mostafa Ziko

Aunque comenzó felicitando a Argentina por su clasificación, Ziko expresó su inconformidad con la actuación del cuerpo arbitral y aseguró que el resultado estuvo condicionado por las decisiones tomadas durante el partido.

"No necesitaron nada más... el árbitro fue injusto, injusto, injusto, injusto. La Copa está dirigida hacia Argentina", declaró el atacante egipcio visiblemente decepcionado al término del encuentro.

Las declaraciones del futbolista se suman a las críticas que han surgido durante el torneo respecto a algunas decisiones arbitrales en partidos de eliminación directa.

Argentina avanza a los Cuartos de Final

Con la remontada sobre Egipto, Argentina aseguró su lugar entre los ocho mejores equipos del Mundial 2026, mientras que la selección africana quedó eliminada pese a haber estado cerca de dar una de las mayores sorpresas del torneo.

Las declaraciones de Mostafa Ziko podrían generar nuevas reacciones en torno al arbitraje del campeonato, luego de que el delantero calificara el torneo como "amañado" y asegurara que el título está "dirigido hacia Argentina".

Con información de: EFE

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