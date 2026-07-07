Resultados Mundial 2026 Al Momento: Eliminados y Clasificados a Cuartos de Final Hoy

Hoy 7 de julio concluyen los Octavos de Final del Mundial 2026 en los que participaron 16 selecciones, de las cuales sólo 8 clasificaron a la siguiente fase. Y en N+ te adelantamos quiénes fueron eliminados y qué equipos avanzaron a Cuartos de Final, al momento.

Este martes se jugaron los últimos dos partidos de 8vos de Final de la Copa del Mundo: Argentina vs Egipto y Colombia vs Suiza, y dado que ya han finalizado aquí te damos a conocer los resultados al momento.

Una vez que el árbitro dio el silbatazo final y se definió al ganador, quedaron conformados los cruces de Cuartos de Final del Torneo que inició con la participación de 48 selecciones de todo el mundo.

Resultados Mundial 2026: ¿Qué equipos pasaron a Cuartos de Final y cuáles quedaron Eliminados?

Tras remontar a Egipto 3-2, Argentina se sumó a las siguientes selecciones clasificadas a los Cuartos de Final:

Francia.

Marruecos.

España.

Bélgica.

Noruega.

Inglaterra.

Suiza.

De modo que las selecciones que se despidieron del Mundial en la Fase de Octavos de Final tras perder los partidos clasificatorios son las que se enlistan a continuación:

Paraguay.

Portugal.

Estados Unidos.

Brasil.

Egipto.

México.

Colombia.

Tras la eliminación de la Selección Mexicana del torneo por la Copa del Mundo, muchos aficionados se preguntan si es verdad que se repetirá el partido con Inglaterra que se celebró en el Estadio Azteca, luego de que en redes sociales surgieron versiones que sugerían la posibilidad de una "revancha".

Y no es para menos, el partido México vs Inglaterra rompió récord de cifras como el más visto del siglo.

¿Cuándo inician los partidos de Cuartos de Final y cuántos juegos son?

Tras un día de receso entre partidos, este jueves 9 de julio darán inicio los Cuartos de Final del Mundial 2026, fase que concluirá el sábado 11 del mismo mes.

Durante dicho periodo se jugarán cuatro partidos entre ocho selecciones, para definir al Semifinalista. El calendario oficial de la FIFA por cada día queda de la siguiente manera:

9 de julio 2026

Francia vs Marruecos.

Horario: 14:00 horas

Sede: Estadio Boston, Estados Unidos.

10 de julio 2026

España vs Bélgica

Horario: 13:00 horas

Sede: Estadio Los Ángeles, Estados Unidos.

11 de julio 2026

Noruega vs Inglaterra

Horario: 15:00 horas

Sede; Estadio Miami, Estados Unidos.

Argentina vs Suiza

Horario 19:00 horas

Estadio Kansas City, Estados Unidos.

SARR