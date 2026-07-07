Resultados Mundial 2026 Al Momento: Eliminados y Clasificados a Cuartos de Final Hoy

Hoy 7 de julio quedan definidos los equipos clasificados a los cuartos de final del Mundial 2026. Mira aquí los resultados de partidos.

Messi tras derrotar a Egipto en Mundial 2026. Argentina y equipos clasificados a Cuartos de Final del Mundial 2026.Messi, uno de los favoritos a ganar la Copa del Mundo con Argentina celebró su pase a Cuartos de Final del Mundial 2026 Hoy. Foto: Reuters.

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