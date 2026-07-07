La reciente eliminación de la Selección Mexicana movió muchas emociones en los aficionados, que incluso algunos se preguntan si es verdad que se va a repetir el partido de México vs Inglaterra de los Octavos de Final del Mundial 2026. Acá te explicamos por qué surgió esta duda.

El pasado domingo el combinado mexicano cayó 2-3 frente a la selección inglesa, quedándose a un paso de la clasificación a los Cuartos de Final, y en notas previas hicimos un repaso sobre las cifras que logró el Tri en su participación mundialista, y cuándo volverá a jugar.

Debido a la euforia que provocó la selección mexicana por su destacada actuación en el torneo y la buena impresión que se llevó la FIFA sobre la hospitalidad y los festejos de la afición, algunas personas cuestionaron si es posible que se repita el partido.

¿Por qué se dice que se repetirá el México vs Inglaterra?

Luego del gran partido que brindaron ambas selecciones en los Octavos de Final del Mundial 2026 y el ambiente entre los aficionados, los ingleses propusieron que se repita el México vs Inglaterra, pero ahora en un amistoso en territorio londinense en el emblemático estadio de Wembley.

“Querida FA, ¿podemos invitar a México para un amistoso en Wembley, por favor? Fuera del Azteca, aficionados ingleses intercambiando camisetas con mexicanos, aficionados ingleses y mexicanos bebiendo y cantando juntos. México ha sido un anfitrión maravilloso. Sería genial verlos a ellos y a sus aficionados en Wembley", dijo Henry Winter, legendario periodista deportivo.

De igual forma, los aficionados ingleses agradecieron a México por la hospitalidad y aseguraron que muchos de ellos recordarán el viaje a nuestro país como uno de los mejores que han realizado.

¿FIFA repetirá el México vs Inglaterra en el Mundial 2026?

En este contexto, el juego entre la selección mexicana y la inglesa no se repetirá en los Octavos de Final del Mundial 2026, sino que solo existe la posibilidad de que ambos países se vuelvan a enfrentar pero en un partido amistoso en los próximos años.

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De esta manera, el resultado que consiguió Inglaterra es inamovible por lo que tiene asegurada su clasificación a los Cuartos de Final, donde enfrentará a Noruega el sábado 11 de julio 2026. Mientras que el Tri está fuera de la Copa del Mundo.

PPP