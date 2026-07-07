¿Es Verdad Que Se Va a Repetir el Partido de México vs Inglaterra?

Luego de la eliminación de la Selección Mexicana, algunos aficionados se han preguntado si FIFA repetirá el partido en los Octavos de Final del Mundial 2026

Checa si Es Verdad Que Se Repetirá el Partido de México vs InglaterraMéxico cayó 2-3 ante Inglaterra en los Octavos de Final del Mundial 2026. Foto: Reuters

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