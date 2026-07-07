Así Consoló Camila Cabello al Hijo de Angélica Vale Tras la Derrota de México en el Mundial 2026

La eliminación de la Selección Mexicana ante Inglaterra dejó una de las postales más entrañables de la jornada, protagonizada, sorpresivamente, por Camila Cabello.

El Tri cayó 3-2 frente a los ingleses en los octavos de final del Mundial 2026, en un partido disputado el domingo en el Estadio Ciudad de México ante más de 80 mil aficionados. Jude Bellingham marcó dos goles en apenas dos minutos antes del descanso, y Harry Kane amplió la ventaja desde el punto penal en la segunda mitad; México reaccionó con anotaciones de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, también de penal, pero no alcanzó para evitar la eliminación.

Entre la multitud que vivió la derrota con tristeza estaba la cantante Camila Cabello, quien ya había mostrado su cercanía con la afición mexicana durante el torneo. Al final del encuentro protagonizó uno de los momentos más comentados de la noche.

El llanto de Daniel, hijo de Angélica Vale

Al pitazo final, Daniel, hijo de Angélica Vale, no pudo contener las lágrimas por el resultado. La escena fue captada por otros asistentes y no tardó en circular en redes sociales.

Así reaccionó Camila Cabello

Al notar la tristeza del pequeño, Cabello decidió animarlo: comenzó a gritar "¡México, México!" e invitó a la gente a su alrededor a sumarse para levantarle el ánimo. El gesto, espontáneo y cercano, buscó transformar la decepción del momento en un instante de aliento para el niño.

El gesto de Camila se volvió viral

Las imágenes se viralizaron rápidamente y cientos de usuarios aplaudieron la actitud de la cantante, resaltando que, más allá del resultado deportivo, tuvo un detalle de empatía en medio de la eliminación del Tricolor. En redes se leyeron comentarios como "Camila ayer en la boda de Taylor y hoy en el Azteca, la amo" y "ella es toda linda, se le olvida que es famosa".

Muchos usuarios también identificaron a Angélica Vale entre los asistentes que acompañaban al menor, lo que alimentó aún más los comentarios sobre la escena.

Camila Cabello y su lazo con México

Camila Cabello tiene raíces cubanas y mexicanas: nació en Cuba, es hija de padre mexicano y madre cubana, y de niña vivió algunos años en la Ciudad de México antes de mudarse con su familia a Estados Unidos. Cuenta con la nacionalidad mexicana, un vínculo que ha reforzado su presencia y cercanía con la afición del Tri durante todo el Mundial 2026.