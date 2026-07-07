Así Consoló Camila Cabello al Hijo de Angélica Vale Tras la Derrota de México en el Mundial 2026

Camila Cabello vivió un momento viral en el Estadio Azteca al consolar a Daniel, hijo de Angélica Vale, tras la eliminación de México en el Mundial 2026.

camila-cabello-consuela-hijo-angelica-vale-derrota-mexicoFoto: GettyImages

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La eliminación de México ante Inglaterra dejó una imagen inolvidable: Camila Cabello animando al hijo de Angélica Vale. Su gesto de apoyo se volvió viral. Conoce cómo la cantante dejó huella en el Estadio Azteca.

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