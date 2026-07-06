¿Jude Bellingham Tiene Novia? Ashlyn Castro, Pareja del Astro de Inglaterra en el Mundial 2026

Ashlyn Castro, modelo e influencer de 28 años, es la novia de Jude Bellingham. Te contamos cómo se conocieron y su pasado con Michael B. Jordan y LaMelo Ball.

quien-es-ashlyn-castro-novia-jude-bellingham-mundial-2026Foto: GettyImages

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¿Sabías que Jude Bellingham, estrella del Mundial 2026, tiene una relación con la modelo Ashlyn Castro? Descubre cómo se conocieron y su historia juntos.

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