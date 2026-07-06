¿Jude Bellingham Tiene Novia? Ashlyn Castro, Pareja del Astro de Inglaterra en el Mundial 2026

Jude Bellingham vive un momento dorado en su carrera. El mediocampista del Real Madrid fue pieza clave en la victoria de Inglaterra 3-2 sobre México en octavos de final del Mundial 2026, al anotar dos de los goles que llevaron a los Three Lions a cuartos de final. Pero fuera de la cancha, el futbolista de 23 años también acapara titulares por su vida sentimental: su novia, la modelo e influencer estadounidense Ashlyn Castro.

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¿Quién es Ashlyn Castro?

Ashlyn nació el 17 de diciembre de 1997 en California, tiene 28 años, seis más que Bellingham. Se dedica al modelaje, y la creación de contenido. Actualmente, acumula más de 700 mil seguidores en Instagram. Ha colaborado con marcas como PrettyLittleThing y en 2021 apareció en el video musical de "Popstar" de DJ Khaled. Además, fundó su propia agencia de modelos, The Four Models.

¿Cómo empezó el romance?

Los rumores sobre Bellingham y Castro comenzaron a circular a finales de 2024 e inicios de 2025, luego de varias apariciones públicas juntos. Se cree que se conocieron a través de Raya, la conocida app de citas para celebridades. La pareja hizo oficial su relación en enero de 2025, aunque siempre la ha mantenido en un perfil bajo: no suelen publicar fotos juntos en redes ni hablar del tema abiertamente.

Durante el Mundial 2026, Ashlyn ha acompañado a Bellingham en las tribunas, incluyendo el partido de Inglaterra contra Panamá, donde fue vista con la camiseta de la selección. Días después, ambos fueron fotografiados juntos tras el encuentro contra Croacia, disputado el 17 de junio en Dallas. También ha sido vista conviviendo con los padres de Bellingham, Denise y Mark, en el palco familiar del Real Madrid.

Una vida amorosa que ya generaba titulares antes de Bellingham

Antes de su relación con el futbolista inglés, Ashlyn Castro ya era una figura conocida en el mundo del entretenimiento por sus vínculos con otras celebridades. A finales de 2017 fue relacionada con el actor ganador del Oscar Michael B. Jordan, protagonista de la saga Creed; ambos fueron vistos juntos en eventos privados hasta 2018, aunque nunca confirmaron el romance oficialmente. Después estuvo en pareja con el basquetbolista LaMelo Ball, de los Charlotte Hornets, y más recientemente, entre finales de 2024 e inicios de 2025, con Terrance Mann, jugador de la NBA. Cuando surgieron rumores de infidelidad hacia Bellingham, el propio Mann salió a desmentirlos públicamente, calificándolos de "una locura" y defendiendo el carácter de Castro.

Pese al ruido mediático alrededor de su pasado sentimental, Ashlyn ha construido una identidad propia como creadora de contenido. Ella misma ha señalado que, en realidad, solo ha tenido tres novios en los últimos ocho años.