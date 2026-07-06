Aumenta a 5 la Cifra de Muertos en CDMX Durante Mundial 2026; ¿Quién es la Quinta Víctima?

El Mundial 2026 en la Ciudad de México ha dejado una estela de celebración e innumerables historias de solidaridad y alegría entre los aficionados, aunque el resultado no haya sido el que esperaban millones de México luego de que el Tri no clasificara a oxtavos de final tras caer ante Inglaterra 3 a 2.

Hoy, en un balance de los festejos en la CDMX, las autoridades dieron un balance tras el partido de México vs Inglaterra, ¿ qué dijeron sobre las celebraciones?

La secretaria de Salud de la Ciudad de México, Nadine Gasman, dijo suman 5 muertos durante el mundial en la capital del país. ¿Quién es la quinta víctima?

Se trata de un hombre quien tuvo un infarto durante el primer día de celebraciones en el Fan Fest de la Ciudad de México, cuando se llevó a cabo el encuentro entre México vs Sudáfrica.

“El primer día hubo un paciente que llegó del Fan Festival, llegó caminando al hospital, tenía un dolor precordial y murió de un infarto. No se había incluido porque estaba en discusión si era parte, pero ahora se incluyó"

La secretaría de Salud Pública aclaró que, la persona fallecida en la inauguración del Mundial el 11 de junio, fue un tema circunstancial y no vinculada con algún incidente dentro del Fan Festival del Zócalo.

"Se trata de un masculino de 35 años que llegó por su propio pie al Hospital General Gregorio Salas en el centro de la ciudad. Presentó fibrilación ventricular que derivó en su fallecimiento; se identificó antecedente de cateterismo cardíaco 30 días antes.

Después de un análisis dentro de la Secretaría, se reporta como parte de las defunciones derivadas de atenciones del Mundial, debido a que antes de ingresar al hospital, acudió al Fan Festival del Zócalo.

Con esta víctima, se suma a los otros cuatro que ya se habían informado la semana pasada tras el partido de México vs Ecuador, donde murieron dos hombres y dos mujeres.