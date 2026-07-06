Aumenta a 5 la Cifra de Muertos en CDMX Durante Mundial 2026; ¿Quién es la Quinta Víctima?

Las autoridades de la CDMX dieron un balance del último partido de la Selección Nacional, aunque destacaron saldo blanco, informaron de una víctima más, ¿quién es?

5 muertos durante Mundial 2026 CDMXCuartoscuro

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El Mundial 2026 deja 5 muertos en CDMX. Un hombre de 38 años es la última víctima tras un infarto en el Fan Fest. Conoce los detalles de este lamentable saldo.

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