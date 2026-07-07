Suspenden Construcción de Puente de la Virgen por Afectaciones en Drenaje Pluvial en Monterrey

Autoridades municipales confirmaron que la construcción de este puente afectó el drenaje pluvial ubicado cerca de la colonia Loma Larga

Suspenden construcción puente de la virgenFoto: N+

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Obras del Puente de la Virgen en Monterrey detenidas por obstruir el drenaje pluvial. Sin permisos necesarios, la construcción enfrenta problemas. Más detalles aquí.

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