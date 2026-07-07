Suspenden Construcción de Puente de la Virgen por Afectaciones en Drenaje Pluvial en Monterrey

Autoridades del municipio de Monterrey, Nuevo León, suspendieron la construcción del “Puente de la Virgen” tras determinar que estas obras han causado afectaciones al drenaje pluvial, generando que el agua de lluvia no sea desfogada.

Fue durante la tarde de este lunes 6 de julio cuando varios elementos de las direcciones de desarrollo verde, urbano y de servicios públicos acudieron al Río Santa Catarina, a la altura de la colonia Loma Larga, para supervisar las obras de este puente las cuales se estaban llevando a cabo sobre el talud ubicado en las avenida Constitución y Morones Prieto.

Luego de llevar a cabo esta inspección, las autoridades informaron que el drenaje pluvial de desfogue de lluvias estaba siendo obstruido por el vaciado de los pilotes de este puente, lo que podría causar encharcamientos y posibles inundaciones en las vialidades cercanas.

Desalojan construcción de Puente de la Virgen tras suspensión

Según las autoridades municipales, esta construcción no contaba con los permisos necesarios, razón por la que terminaron por suspender las obras de este puente de manera temporal. Las cámaras de N+ Monterrey pudieron captar el momento en que varios empleados fueron desalojados de este punto mientras se colocaban varios sellos con la leyenda “suspendido”.

Las autoridades mencionaron que esta suspensión temporal estará vigente hasta que la constructora que llevaba a cabo esta obra presente un plan para solucionar este problema, además de garantizar que los trabajos que se llevarán a cabo no afecten la red de drenaje y no cause daños al Río Santa Catarina.