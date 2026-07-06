Asegura FGR Más de 100 Mil Litros de Hidrocarburos en Predio en Escobedo, Nuevo León

Autoridades federales también aseguraron diversos objetos localizados dentro de este predio ubicado en el municipio de Escobedo

Cateo en EscobedoFoto: FGR

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Autoridades federales aseguran más de 100 mil litros de hidrocarburos en Escobedo. Entérate de cómo se llevó a cabo este operativo.

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