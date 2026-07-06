Asegura FGR Más de 100 Mil Litros de Hidrocarburos en Predio en Escobedo, Nuevo León

Autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR) informaron sobre el aseguramiento de más de 100 mil litros de hidrocarburos tras llevar a cabo un cateo en un predio ubicado en el municipio de Escobedo, Nuevo León.

Fue durante este lunes 6 de julio cuando las autoridades federales dieron a conocer este operativo. Luego de cumplir con esta orden de cateo, los elementos lograron decomisar diversos artículos y 111 mil litro de hidrocarburos en total. Hasta el momento no se ha informado si durante este despliegue hubo personas detenidas.

Además de los 111 mil litros de hidrocarburos asegurados, en este predio también fueron localizados 4 tractocamiones, 9 semirremolques tipo tanque, 6 tanques de acero, 4 contenedores para remolque, 2 tanques verticales, 2 motobombas, 61 cubitantes de los cuales solo 48 estaban llenos, 5 contenedores cilíndricos metálicos, 5 vehículos, 1 motocicleta y un montacargas.

Catean predio en García por presunto robo de hidrocarburo

Este se trataría del segundo aseguramiento de hidrocarburos durante el mes de julio en Nuevo León. Fue el pasado viernes 3 de julio cuando la FGR informó sobre un cateo el cual se llevó a cabo dentro de un predio ubicado en la colonia Durazno, en el municipio de García.

Dentro de este punto, autoridades federales aseguraron 54 mil 600 litros de hidrocarburo, 11 contenedores fractank, dos tractocamiones, 14 metros de manguera de alta presión de tres pulgadas, acoplada a un equipo de bombeo, tres equipos de bombeo y dos vehículos, uno con placas de Nuevo León y otro de Tamaulipas.