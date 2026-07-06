Detienen a Mujer por Presunto Abuso a Menor de 14 Años en Juárez, Nuevo León

Sara "N" de 45 años de edad, fue detenida y es investigada por presuntamente haber abusado de un menor de 14 años de edad y amenazarlo en el municipio de Juárez

Mujer detenida por abuso a menor en Juárez, NLFoto: Fiscalía de Nuevo León

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Detienen en Juárez a Sara 'N', acusada de abuso sexual y corrupción de menores. La víctima, un adolescente de 14 años, habría sido amenazado. Sigue el desarrollo del caso.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+