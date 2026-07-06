Detienen a Mujer por Presunto Abuso a Menor de 14 Años en Juárez, Nuevo León

Una mujer de 45 años de edad, identificada como Sara “N”, fue detenida en el municipio de Juárez, Nuevo León, por presuntamente haber abusado de un menor de 14 años de edad, de identidad protegida. Las autoridades estatales ya investigan el caso.

Fue el pasado 3 de julio cuando detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Sara “N” por los delitos de abuso sexual y corrupción de menores en agravio de un adolescente de 14 años de edad.

Tras su detención, la mujer fue internada en un centro de readaptación social femenil estatal y puesta a disposición de un juez de control y de juicio oral penal del estado de Nuevo León para definir su proceso legal y situación jurídica. Se espera que dentro de las próximas horas den una actualización sobre los avances en el caso.

Presunta abusadora habría amenazado a la víctima

De acuerdo con lo informado por las autoridades de seguridad estatal, la ahora detenida presuntamente le impuso al adolescente de 14 años de edad actos de propósito sexual y posteriormente, lo habría amenazado para que no denunciara el abuso con sus familiares, amigos y autoridades.

Además, a Sara “N” se le señala por haber provocado daño psicológico y alteración conductual al adolescente, víctima del presunto abuso sexual. Las autoridades continuarán investigando el caso, mientras tanto, la mujer permanecerá internada en el centro de readaptación social femenil estatal.

SHH