¿Qué Significa el Traje que Usó Bad Bunny en la Semana de la Alta Costura en París 2026?

Bad Bunny acaparó el front row de Schiaparelli en París con un traje cargado de símbolos: la silla de "Un Verano Sin Ti", el corazón de "DTMF" y más.

bad-bunny-schiaparelli-significado-simbolos-traje-alta-costura-parisFoto: AP

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Bad Bunny transforma la pasarela de Schiaparelli en París con un traje que cuenta su historia: desde la silla de 'Un Verano Sin Ti' hasta el corazón de 'DTMF'. Descubre los símbolos ocultos.

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