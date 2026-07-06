¿Qué Significa el Traje que Usó Bad Bunny en la Semana de la Alta Costura en París 2026?

Bad Bunny no solo asistió al desfile de Schiaparelli en París: lo convirtió en su propia pasarela. El puertorriqueño acaparó todas las miradas en el exterior del Petit Palais durante el desfile inaugural de la Semana de la Alta Costura, y lo hizo con un traje que, lejos de ser solo un "buen look", funciona como una declaración de intenciones y un recorrido visual por toda su carrera.

Un traje diseñado para contar una historia

El cantante eligió un traje de silueta oversize, con americana de hombros marcados y pantalón de pinzas de corte amplio, en un llamativo tono amarillo mantequilla, uno de los colores protagonistas de la temporada otoño-invierno 2026/2027. Lo combinó con camisa blanca y botas negras estilo cowboy, además de lentes de sol XL y un cinturón negro con hebilla dorada que aportó contraste al conjunto.

Pero el verdadero mensaje estaba en los detalles.

La corbata: artesanía elevada a alta costura

La corbata trenzada, junto con los broches de solapa en forma de ojo y de ojo de cerradura, remiten al universo surrealista que caracteriza a la firma. Se trata de una pieza confeccionada de forma artesanal que reinterpreta un accesorio tradicional bajo el lenguaje de la Alta Costura: un guiño a la artesanía llevada al máximo nivel de exclusividad, algo que conecta con la propia identidad del cantante.

Los botones que cuentan su historia

Más allá de la silueta, el traje incorporó símbolos que funcionan como un recorrido por algunos de los momentos más importantes de su carrera, plasmados en los botones y aplicaciones del blazer:

La silla de plástico blanca, asociada a la iconografía visual de "DeBÍ TiRAR MáS FOToS"

El corazón, otro guiño directo a la estética de "Un Verano Sin Ti".

El ojo turco, en referencia a X 100PRE.

Las fichas de dominó, un símbolo entrañable de la cultura puertorriqueña.

La cabeza de conejo, insignia personal y guiño directo a su nombre artístico.

Cada pieza, lejos de ser un adorno aleatorio, opera como un capítulo visual de su discografía.

Una relación que ya tiene historia

Este no es un flechazo improvisado. Schiaparelli, bajo la dirección creativa de Daniel Roseberry, ha construido con Bad Bunny una relación cercana que el artista ha reafirmado en distintas apariciones públicas, como los premios Grammy, consolidando su lugar como uno de los rostros latinos más influyentes dentro del circuito de la moda europea.