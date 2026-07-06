Más de Diez Viviendas Resultaron Afectadas por Inundación en Jalpan, Puebla

Elementos de Seguridad Pública Municipal y Protección Civil acudieron a los domicilios para auxiliar a los habitantes y realizar labores de limpieza.

Las autoridades recorrieron la zona que se inundó el domingo.Foto: PC Estatal

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Emergencia en Jalpan: fuertes lluvias dañan viviendas. Autoridades locales asisten a afectados y monitorean el clima. Sigue las alertas oficiales.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+