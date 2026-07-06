Más de Diez Viviendas Resultaron Afectadas por Inundación en Jalpan, Puebla

Diez viviendas resultaron afectadas por las inundaciones que dejaron las fuertes lluvias registradas durante las últimas horas en el municipio de Jalpan, ubicado en la sierra norte de Puebla, donde corporaciones de emergencia brindaron apoyo a las familias damnificadas.

Elementos de Seguridad Pública Municipal y personal de Protección Civil acudieron a los domicilios afectados para auxiliar a los habitantes y participar en las labores de limpieza, retirando lodo, agua y escombros que ingresaron a las casas a causa del intenso temporal.

Recorren zona afectada por lluvia torrencial en municipios de Puebla

Durante los recorridos, las autoridades también verificaron las condiciones de las zonas afectadas para descartar riesgos adicionales y atender los reportes que continuaban generándose en distintos puntos de la demarcación.

✅ En Villa Ávila Camacho, Xicotepec, se recorrieron zonas de posible afectación en conjunto con el presidente auxiliar, sin encontrar viviendas dañadas, encharcamientos persistentes o riesgos. pic.twitter.com/rhtlKnofXa — PC Estatal Puebla (@PCGobPue) July 6, 2026

El ayuntamiento de Jalpan mantuvo activo el operativo de atención para dar respuesta y vigilar el comportamiento de las precipitaciones, debido a que el pronóstico indica, podrían continuar en la región.

Exhortaron a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales, evitar transitar por zonas inundadas y avisar de inmediato cualquier situación de riesgo a los servicios de emergencia.

Con información de N+

JAPR