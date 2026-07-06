Lluvia en Puebla Deja Inundaciones, Caída de Árboles y Vehículos Varados: Este Es el Saldo

Una fuerte tormenta acompañada de ráfagas de viento y granizo, dejó diversas afectaciones en la ciudad de Puebla y municipios del área conurbada.

Inundaciones en Puebla por lluvias.Foto: Facebook Juan Pablo J.A.

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Fuerte lluvia en Puebla deja caos: árboles caídos, calles inundadas y autos atrapados. Protección Civil en acción para asegurar la zona. Infórmate sobre los daños.

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