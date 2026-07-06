Lluvia en Puebla Deja Inundaciones, Caída de Árboles y Vehículos Varados: Este Es el Saldo

La fuerte lluvia acompañada de tormenta eléctrica y caída de granizo provocó diversas afectaciones la tarde de este domingo 5 de julio en la ciudad de Puebla y municipios del área conurbada, donde hubo encharcamientos, inundaciones, caída de árboles y vehículos varados.

Uno de los puntos más afectados fue el Boulevard Atlixco, donde la intensa precipitación generó importantes acumulaciones de agua a la altura de la Calzada Zavaleta, lo que complicó la circulación vehicular y obligó a los automovilistas a disminuir la velocidad para evitar accidentes.

En la Calzada Zavaleta, a la altura del Fraccionamiento La Concepción, también se presentaron anegaciones que afectaron el tránsito y el acceso a la zona. Además, cerca del puente del Río Atoyac y del Centro Comercial Triángulo de Las Ánimas, un árbol de gran tamaño fue derribado por los fuertes vientos y cayó encima de un automóvil en el que viajaban dos personas.

A pesar de lo aparatoso del incidente, ambos ocupantes resultaron ilesos. Elementos de Protección Civil acudieron al lugar para realizar labores de corte y retiro del árbol, liberar la vialidad y mitigar los riesgos para automovilistas y peatones.

Se desborda planta tratadora de agua potable y se inundad casas en Huejotzingo

En el municipio de Huejotzingo, la intensa lluvia provocó el desbordamiento de la planta tratadora de agua potable que da servicio a los fraccionamientos Hacienda y Paseo Los Sauces, situación que generó severas inundaciones en calles y vialidades, afectando el tránsito y el ingreso a viviendas.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Así Amanece Huejotzingo, Puebla, tras las Lluvias que Provocaron 'Ríos'

Por otra parte, en Amozoc, la lateral de la autopista Puebla-Orizaba y la lateral del Periférico Ecológico, a la altura del Parque Industrial Chachapa, quedaron completamente inundadas, lo que provocó que al menos dos vehículos quedaran varados entre el agua.

En esa misma demarcación se reportó la caída de granizo del tamaño aproximado de una moneda de diez pesos, fenómeno que sorprendió a los habitantes y automovilistas, aunque hasta el momento no se reportan personas lesionadas.

Tormenta eléctrica y lluvia deja afectaciones en Cuautlancingo y Cholula

Las lluvias también generaron afectaciones en los municipios de Cuautlancingo y San Andrés Cholula, donde diversas calles, avenidas y boulevares presentaron encharcamientos y acumulación de agua, lo que complicó la circulación durante varias horas.

Ante las condiciones climatológicas, las coordinaciones de Protección Civil de Puebla capital y de los municipios del área conurbada desplegaron recorridos de supervisión y atención para auxiliar a la población, retirar obstáculos, evaluar daños y mitigar riesgos.

Hasta el momento no hay reporte de personas lesionadas o víctimas fatales, aunque las autoridades mantienen el llamado a extremar precauciones ante la continuidad de las lluvias durante las próximas horas.

Con información de N+

MCS