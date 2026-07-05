Advierten Intensificación de El Niño en 2026: ¿Cuándo se Prevén De Olas de Calor a Sequías?

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) alertó que se han instaurado condiciones de El Niño en el Pacífico tropical y se prevé su rápida intensificación en 2026, con lo que aumentará la probabilidad de olas de calor, sequías, lluvias intensas y otros fenómenos meteorológicos extremos en muchas partes del mundo.

A través de su más reciente boletín indicó que se prevé una rápida evolución de El Niño hacia un episodio intenso. Las predicciones indican un calentamiento constante y significativo de las temperaturas oceánicas en todo el Pacífico ecuatorial central y oriental, y se espera que las anomalías medias estacionales de la temperatura de la superficie del mar superen los 2 °C en regiones clave de vigilancia.

Previamente, el Servicio Meteorológico Nacional había alertado que las condiciones establecían el desarrollo de El Niño muy fuerte en 2026, y señalaron que entre las principales afectaciones que se pronostican con este fenómeno meteorológico están incendios forestales y mayor número de contingencias ambientales.

¿Cuándo se espera la intensificación de El Niño en 2026?

Durante los meses de julio a septiembre de 2026 la OMM prevé una rápida evolución de El Niño hacia un episodio intenso.

"Ya se observan condiciones características de un episodio de El Niño, y se prevé que se intensifiquen rápidamente hasta convertirse en un episodio fuerte, tal como anticipó acertadamente la OMM en sus predicciones. Esto aumentará las probabilidades de sequías y lluvias intensas, así como el riesgo de olas de calor terrestres y marinas en muchas regiones del mundo", afirmó Celeste Saulo, Secretaria General de la OMM.

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¿Qué efectos se prevén por el niño en los próximos meses del 2026?

La organización alertó sobre un aumento de las temperaturas entre julio y septiembre de 2026 en casi todo el territorio habitado.

Además, respecto a los océanos, indica que la probabilidad de que las temperaturas de la superficie del mar se sitúen por encima de lo normal en el Pacífico ecuatorial al este de la línea internacional de cambio de fecha es superior al 80 por ciento.

También se prevén temperaturas por encima de lo normal en el océano Índico y el Atlántico tropical. Por el contrario, en todo el Atlántico Norte se prevé un patrón persistente en forma de herradura con probabilidades de temperaturas por debajo de lo normal o cercanas a lo normal.

Asimismo, se prevé una mayor probabilidad de lluvias por encima de lo normal en todo el Pacífico ecuatorial central y oriental, mientras que, en partes del océano Índico tropical, el subcontinente indio y gran parte de Australia, es más probable que las precipitaciones sean inferiores a lo normal.

También se prevén lluvias por debajo de lo normal en partes de América Central, el Caribe y el noroeste de América del Sur. Por el contrario, en partes del suroeste de los Estados Unidos es más probable que las precipitaciones superen los valores normales.

¿Qué es El Niño en el clima?

La OMM señala que los episodios de El Niño suelen producirse entre cada dos y siete años y su duración oscila normalmente entre 9 y 12 meses.

Generalmente, comienzan a desarrollarse entre marzo y junio, alcanzan su máxima intensidad entre noviembre y febrero y ejercen su mayor influencia sobre las temperaturas mundiales durante el año siguiente a su formación.

Los efectos de cada episodio de El Niño varían en función de su intensidad y duración, así como de la época del año en que se desarrolla y de la forma en que interactúa con otros modos de variabilidad climática.

No todas las regiones del mundo se ven afectadas. Incluso, en una misma región, los efectos pueden ser diferentes.