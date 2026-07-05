Advierten Intensificación de El Niño en 2026: ¿Cuándo se Prevén De Olas de Calor a Sequías?

Según la Organización Meteorológica Mundial, se han instaurado condiciones de El Niño en el Pacífico tropical y se prevé su rápida intensificación en 2026.

Advierte que se Intensificará El Niño en 2026, con más olas de calor y sequías.Se esperan sequías y olas de calor terrestres y marítimas con la intensificación de El Niño. Foto: Cuasrtoscuro | Archivo
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