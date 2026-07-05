Tren CDMX-Querétaro: Mapa de las 3 Ciudades Clave que Podrás Visitar en Menos de 2 Horas

El esperado Tren Ciudad de México-Querétaro se encuentra actualmente en construcción y proyecta su gran inauguración para junio de 2027. Este sistema de transporte masivo revolucionará la movilidad al conectar la capital del país con el estado queretano en tan solo 1 hora con 40 minutos.

Con un trazado de 226 kilómetros, el proyecto contempla seis estaciones principales, destacando tres paradas clave dentro de Querétaro que abrirán las puertas al turismo y los negocios en la región del Bajío.

Tren CDMX-Querétaro: Mapa de las 3 Ciudades Clave Queretanas. Foto: Cuartoscuro

San Juan del Río, El Marqués y Santiago de Querétaro: Las 3 paradas clave en Querétaro

El mapa del recorrido estratégico está diseñado para potenciar la economía local y facilitar los viajes de fin de semana. Al adentrarse en territorio queretano, estas son las tres ciudades imperdibles que se podrán explorar:

San Juan del Río: Es la primera parada al ingresar al estado. Esta ciudad destaca por su rica historia colonial, sus relajantes balnearios de aguas termales y su ubicación privilegiada cerca de las famosas rutas del vino y el queso. Su estación se localizará cerca de la zona de Lomas de San Juan.

El Marqués: Un municipio de alto crecimiento industrial y residencial situado justo antes de la capital. Resalta por sus haciendas antiguas, parques de manufactura y su cercanía al Aeropuerto Intercontinental de Querétaro. La estación estará ubicada de forma estratégica para conectar de inmediato con la zona metropolitana.

Santiago de Querétaro: La joya de la ruta. Al descender en la capital, los pasajeros podrán caminar por su Centro Histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, admirar el emblemático Acueducto y disfrutar de su vibrante oferta gastronómica. Contará con un nodo de transporte principal para conectar con los mayores atractivos turísticos.

MAPA de las Ciudades que podrás visitar en dicho tren. Foto: Gobierno de México

Velocidad y cómo abordar el tren desde la terminal de Buenavista

Para abordar este moderno transporte en la Ciudad de México, los usuarios deberán dirigirse a la histórica Terminal de Buenavista, ubicada en el cruce de la Avenida de los Insurgentes y el Eje 1 Norte (Avenida Mosqueta). Actualmente, este complejo ferroviario se expande para integrar un diseño de nueve vías y nuevos andenes especializados para recibir a los viajeros de forma masiva y eficiente.

La flota inicial constará de 47 trenes diésel-eléctricos que también servirán para la ruta Saltillo-Nuevo Laredo. Gracias a su diseño geométrico de vía doble, los convoyes alcanzarán velocidades de hasta 200 km/h (con una velocidad máxima operativa de 160 km/h). Este avance tecnológico reducirá drásticamente el tiempo de viaje a menos de dos horas, en contraste con las extenuantes 4 a 6 horas que suele tomar el traslado por la saturada Autopista 57D debido al tráfico pesado.

Además de liberar tiempo productivo y de descanso para los ciudadanos, este magno proyecto de infraestructura funcionará como el primer tramo de una línea troncal hacia el Occidente del país, conectando a futuro con la ruta Querétaro-Irapuato. Con ello, se disminuirá el uso de vehículos particulares, se reducirá la huella de carbono y se garantizará un viaje mucho más seguro para millones de pasajeros al año.