Tren CDMX-Querétaro: Mapa de las 3 Ciudades Clave que Podrás Visitar en Menos de 2 Horas

El esperado Tren Ciudad de México-Querétaro se encuentra actualmente en construcción y proyecta su gran inauguración para junio de 2027. Este sistema de transporte masivo revolucionará la movilidad al conectar la capital del país con el estado queretano en tan solo 1 hora con 40 minutos.
Con un trazado de 226 kilómetros, el proyecto contempla seis estaciones principales, destacando tres paradas clave dentro de Querétaro que abrirán las puertas al turismo y los negocios en la región del Bajío.
San Juan del Río, El Marqués y Santiago de Querétaro: Las 3 paradas clave en Querétaro
El mapa del recorrido estratégico está diseñado para potenciar la economía local y facilitar los viajes de fin de semana. Al adentrarse en territorio queretano, estas son las tres ciudades imperdibles que se podrán explorar:
San Juan del Río: Es la primera parada al ingresar al estado. Esta ciudad destaca por su rica historia colonial, sus relajantes balnearios de aguas termales y su ubicación privilegiada cerca de las famosas rutas del vino y el queso. Su estación se localizará cerca de la zona de Lomas de San Juan.
El Marqués: Un municipio de alto crecimiento industrial y residencial situado justo antes de la capital. Resalta por sus haciendas antiguas, parques de manufactura y su cercanía al Aeropuerto Intercontinental de Querétaro. La estación estará ubicada de forma estratégica para conectar de inmediato con la zona metropolitana.
Santiago de Querétaro: La joya de la ruta. Al descender en la capital, los pasajeros podrán caminar por su Centro Histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, admirar el emblemático Acueducto y disfrutar de su vibrante oferta gastronómica. Contará con un nodo de transporte principal para conectar con los mayores atractivos turísticos.
Velocidad y cómo abordar el tren desde la terminal de Buenavista
Para abordar este moderno transporte en la Ciudad de México, los usuarios deberán dirigirse a la histórica Terminal de Buenavista, ubicada en el cruce de la Avenida de los Insurgentes y el Eje 1 Norte (Avenida Mosqueta). Actualmente, este complejo ferroviario se expande para integrar un diseño de nueve vías y nuevos andenes especializados para recibir a los viajeros de forma masiva y eficiente.
La flota inicial constará de 47 trenes diésel-eléctricos que también servirán para la ruta Saltillo-Nuevo Laredo. Gracias a su diseño geométrico de vía doble, los convoyes alcanzarán velocidades de hasta 200 km/h (con una velocidad máxima operativa de 160 km/h). Este avance tecnológico reducirá drásticamente el tiempo de viaje a menos de dos horas, en contraste con las extenuantes 4 a 6 horas que suele tomar el traslado por la saturada Autopista 57D debido al tráfico pesado.
Además de liberar tiempo productivo y de descanso para los ciudadanos, este magno proyecto de infraestructura funcionará como el primer tramo de una línea troncal hacia el Occidente del país, conectando a futuro con la ruta Querétaro-Irapuato. Con ello, se disminuirá el uso de vehículos particulares, se reducirá la huella de carbono y se garantizará un viaje mucho más seguro para millones de pasajeros al año.