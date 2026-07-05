Tren CDMX-Querétaro: Mapa de las 3 Ciudades Clave que Podrás Visitar en Menos de 2 Horas

El proyecto contempla seis estaciones principales, destacando tres paradas clave dentro de Querétaro

San Juan del Río, Querétaro. Foto: INAHSan Juan del Río, Querétaro. Foto: INAH

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¡El Tren CDMX-Querétaro llegará en 2027! Conecta en 1h 40m con Querétaro y explora sus joyas: San Juan del Río, El Marqués y Santiago de Querétaro.

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