Cierres Viales en el Centro de Monterrey por Transmisión de Partido México vs Inglaterra

Habrá cierres viales en gran parte del primer cuadro de la ciudad de Monterrey este domingo 5 de julio por la transmisión del partido octavos de final del Mundial 2026 donde se enfrentará México vs Inglaterra, así lo informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Monterrey.

El cierre del acceso vehicular a la Macroplaza de Monterrey y a la Plaza Zaragoza se llevará a cabo a partir de las 13:00 horas con el operativo que implementarán oficiales de la Dirección de Tránsito de Monterrey.

Estos cierres viales abarcan desde la calle Washington hasta Constitución, y de Emilio Carranza hasta Florencio Antillón, incluyendo el área del Barrio Antiguo. Y a partir de las 20:00 horas, iniciará el operativo de Tránsito en las avenidas Cuauhtémoc y Juárez, en el sentido de sur a norte.

¿Qué carriles estarán abiertos a la circulación el domingo?

Sobre Juárez, permanecerán abiertos los carriles de norte a sur, al igual que la avenida Pino Suárez. Mientras tanto, estará habilitada la calle Aramberri para circular hacia el oriente y para el poniente del Centro de la ciudad será Washington y Constitución, sin poder ingresar a la zona de la Gran Plaza ni a la Plaza Zaragoza.

Además, por la tarde del domingo 5 de julio, seguirán instalando frente al Parque Fundidora el carril de contraflujo en Pablo A. de la Garza y Madero. Se recomienda utilizar vías alternas ante estos cierres viales que se realizarán por parte de elementos de la Policías y Tránsito de Monterrey.

Activarán operativo de seguridad en Monterrey

Durante la transmisión del partido México vs Inglaterra en la ciudad de Monterrey, se activará un operativo de seguridad en el que participarán elementos de la Policía, Tránsito, Protección Civil, Guardia Auxiliar y Cadetes, en la zona de Barrio Antiguo.

En dicha área, el C2 permanecerá operando el monitoreo de las cámaras y drones de seguridad, antes, durante y al finalizar los octavos de final del Mundial 2026 donde jugará la Selección Mexicana, enfrentamiento que tendrá lugar en el Estadio Sede CDMX a las 18:00 horas.

SHH