Cierres Viales en el Centro de Monterrey por Transmisión de Partido México vs Inglaterra

Conoce las calles y avenidas que estarán cerradas el domingo 5 de julio en el Centro de Monterrey durante la transmisión del enfrentamiento entre México e Inglaterra

Vialidad en el Centro de la ciudad de MonterreyFoto: N+

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Este domingo 5 de julio, cierres viales en el Centro de Monterrey por el partido México vs Inglaterra. Conoce las calles afectadas y planifica tu ruta.

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