Cambia de Día el Show de Los Payasonicos en Fan Festival en Monterrey; ¿Cuándo Será?

El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, informó que la presentación de Los Payasonicos, prevista para el próximo domingo 5 de julio, será reprogramada tras los incidentes registrados durante el Fan Festival en el Parque Fundidora en días anteriores.

El anuncio fue realizado este jueves 2 de julio, luego de que el mandatario asegurará que el próximo domingo, se espera un lleno total en el recinto, pues se llevará a cabo el juego de octavos de final México vs Inglaterra.

Asegura Gobernador que seguridad pública es prioridad

Samuel García señaló que el objetivo es ofrecer el espectáculo en un ambiente seguro y con mejores condiciones para los asistentes, por lo que ya se trabaja en la organización de una nueva presentación.

"Entonces acordé con todos los integrantes de la mesa de seguridad, que la seguridad de pública esta por encima de todo. Acordamos que el artista del domingo se va a posponer unos días, estamos escogiendo la mejor fecha", señaló Samuel García.

Aunque confirmó que Los Payasonicos regresarán para cumplir con el compromiso pendiente, el gobernador aclaró que aún no se ha definido la fecha en la que se llevará a cabo el evento, por lo que será anunciada posteriormente a través de los canales oficiales.

La presentación fue pospuesta luego de los momentos de caos que se vivieron durante el Fan Festival, donde miles de aficionados trataron de ingresar de manera ilegal a Parque Fundidora.

Con la reprogramación del espectáculo, el Gobierno estatal busca brindar un espacio de convivencia para las familias y que los menores puedan disfrutar del show que quedó pendiente tras los hechos registrados en el evento.