Cambia de Día el Show de Los Payasonicos en Fan Festival en Monterrey; ¿Cuándo Será?

El gobernador Samuel García informó que Los Payasonicos serán reprogramados en el Fan Festival en Monterrey.

Los PayasonicosFoto: Los Payasonicos

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La presentación de Los Payasonicos en Monterrey se reprograma para garantizar seguridad. Samuel García promete un show inolvidable.

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