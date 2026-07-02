Video de "Gus": Así Es el Esqueleto de Tiranosaurio Rex que Subastarán en 20 MDD

Conoce aquí cómo es “Gus”, uno de los esqueletos de T-Rex más completos del mundo

Gus, el esqueleto de T-Rex en la casa de subastas Sotheby's en la ciudad de Nueva York el 1 de julio de 2026. Foto: ReutersGus, el esqueleto de T-Rex en la casa de subastas Sotheby's en la ciudad de Nueva York el 1 de julio de 2026. Foto: Reuters

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¡Conoce a 'Gus'! Este T-Rex es uno de los esqueletos más completos y valiosos del mundo. Será subastado en julio.

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