Video de "Gus": Así Es el Esqueleto de Tiranosaurio Rex que Subastarán en 20 MDD

Este mes de julio 2026 será subastado “Gus”, uno de los esqueletos de Tiranosaurio Rex más completos del mundo; aquí te compartimos un video de este gigantesco fósil valorado en millones de dólares.
El 1 de julio, “Gus” fue presentado en la casa de subastas Sotheby's de Nueva York, Estados Unidos de América (EUA), antes de su venta. A continuación, te contamos los detalles.
¿Qué se sabe de “Gus”? VIDEO
El esqueleto de T-Rex fue descubierto en 2021 en un rancho ganadero de Dakota del Sur, EUA.
Está valorado entre 20 y 30 millones de dólares, lo que representa la estimación de precio más alta jamás atribuida a un dinosaurio.
"Gus" vivió hace aproximadamente entre 72 y 66 millones de años, al final del periodo cretácico.
Así es el esqueleto de T-Rex
El esqueleto del Tiranosaurio Rex mide 11.6 metros de longitud corporal.
Es uno de los más grandes jamás descubiertos.
Tiene 183 huesos fosilizados y está aproximadamente completo en un 63%.
El enorme fósil estará en exhibición en Nueva York hasta el 14 de julio, día en que se realizará la subasta.
Con información de AFP.
SPB