México 86 Vuelve a Emocionar: Annie Leibovitz Expone sus Fotos Icónicas en CDMX

La muestra puede visitarse hasta el 30 de agosto en la Sala A1 del Museo Nacional de Antropología, en CDMX

La muestra une cultura, deporte y fotografía en la CDMXLa muestra une cultura, deporte y fotografía en la CDMX. Foto: Cuartoscuro

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La exposición reúne las icónicas fotografías que Annie Leibovitz realizó para el Mundial de México 1986 y nuevas imágenes rumbo a 2026

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Annie Leibovitz Revive México 86 con Exposición en CDMX