Afición Potosina Celebra con Euforia el Triunfo de México en el Torneo Internacional

La afición potosina vivió una noche de celebración tras el triunfo de la Selección Mexicana en el torneo internacional de futbol, luego de soportar un retraso de una hora en el inicio del encuentro y 90 minutos de intensa emoción que terminaron con la victoria del Tricolor.

¿Cómo se vivió el triunfo de la Selección Mexicana en San Luis Potosí?

Durante el partido, los aficionados celebraron cada llegada de peligro del conjunto nacional y estallaron de emoción con los dos goles del equipo mexicano. En la segunda mitad, cada atajada, barrida defensiva y modificación realizada por el director técnico fue acompañada por el respaldo y los aplausos de los seguidores.

Al concluir el encuentro, los festejos se trasladaron a la avenida Venustiano Carranza y a la glorieta de Morales, donde miles de personas se reunieron para celebrar con banderas, porras, música y caravanas de vehículos que hicieron sonar sus cláxones.

Las calles se llenaron de ambiente festivo con el tradicional grito de "¡México, México!" y canciones que acompañaron la celebración de familias y aficionados que disfrutaron del pase del Tricolor.

La afición potosina ahora espera repetir la celebración el próximo domingo, cuando la Selección Mexicana dispute su siguiente compromiso en el torneo internacional.