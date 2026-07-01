Afición Potosina Celebra con Euforia el Triunfo de México en el Torneo Internacional

Miles de aficionados celebraron en la avenida Venustiano Carranza y la glorieta de Morales el triunfo de la Selección Mexicana con banderas, música y caravanas de vehículos.

Potosinos Celebran el Triunfo MexicanoFoto: N+

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La afición potosina celebra con euforia el triunfo de México en el torneo internacional. Banderas, música y caravanas llenaron las calles. ¿Te lo perdiste? Descubre cómo fue la fiesta.

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