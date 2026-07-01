10 Detenidos y un Arsenal Asegurado Tras Operativo en Culiacán y Mazatlán, Sinaloa

Diversos operativos realizados por fuerzas federales en distintos puntos de Sinaloa dejaron como saldo la detención de 10 personas, entre ellas un menor de edad, además del aseguramiento de armamento, municiones, vehículos y equipo táctico.

Las acciones fueron desplegadas en los municipios de Culiacán y Mazatlán por elementos de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

En la ciudad de Culiacán, autoridades informaron la detención de cuatro personas, así como el aseguramiento de cuatro armas largas, dos armas cortas, 22 cargadores, 582 cartuchos y cuatro chalecos tácticos.

Además, en otra intervención realizada en el poblado de Quilá, personal de la Secretaría de Marina localizó y aseguró 626 cartuchos, 10 cargadores, cinco chalecos tácticos, seis baterías para radio, cinco cargadores de radios de comunicación y diversa ropa táctica.

Mazatlán concentró aseguramientos de armas y granadas

En el municipio de Mazatlán, elementos del Ejército Mexicano efectuaron distintos despliegues operativos que permitieron la detención de cinco hombres, entre ellos un menor de edad.

Durante estas acciones, las autoridades aseguraron cinco armas largas, cargadores, cartuchos y cinco chalecos tácticos.

En una segunda intervención en el mismo municipio, militares localizaron dos vehículos y decomisaron un fusil Barrett, cuatro armas largas, un aditamento lanzagranadas, 3 mil 416 cartuchos útiles y seis granadas.

Asimismo, en otro operativo realizado en Mazatlán, fue detenido un hombre que se encontraba en posesión de dos armas largas, 37 cargadores, mil 147 cartuchos y diverso equipo táctico.

Las personas detenidas y todo el armamento asegurado quedaron a disposición de las autoridades competentes para el desarrollo de las investigaciones correspondientes.