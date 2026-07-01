10 Detenidos y un Arsenal Asegurado Tras Operativo en Culiacán y Mazatlán, Sinaloa

Autoridades federales realizaron operativos en Culiacán y Mazatlán, Sinaloa, donde detuvieron a 10 personas y aseguraron armas, granadas, cartuchos y equipo táctico.

Tras los operativos se aseguró un arsenal y se detuvo a 10 personasFoto: Defensa

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Operativo en Sinaloa: 10 arrestos y un arsenal decomisado. Conoce los detalles de esta acción de la Guardia Nacional y otras fuerzas.

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