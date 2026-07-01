Lluvia Inunda Casas en Villa de las Flores, Edomex; en CDMX Hay Alerta Amarilla en 10 Alcaldías

La lluvia de esta tarde colapsó alguno puntos en el Edomex, mientras que en la CDMX hay alerta amarilla por lluvia y caída de granizo

Inundaciones en Villa de las Flores, EdomexN+

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Lluvias intensas y granizo en CDMX y Edomex. Alerta Amarilla activada, entérate de las alcaldías afectadas y toma precauciones. Lee más aquí.

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