Lluvia Inunda Casas en Villa de las Flores, Edomex; en CDMX Hay Alerta Amarilla en 10 Alcaldías

Las fuertes lluvias de hoy afectaron varios puntos del Edomex, entre ellos, Villa de las Flores en Coacalco, donde el agua entró a las casas.

En el Estado de México se registraron lluvias hoy en:

Ecatepec, Tlalnepantla, Nezahualcóyotl, Texcoco, Atenco, Chiconcuac, Tezoyuca, Tepetlaoxtoc, La Paz, Tultepec, Coacalco, Melchor Ocampo, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Zumpango y Huehuetoca.

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La intensa lluvia de esta tarde dejó calles anegadas, autos varados y casas afectadas en la zona de Villa de las Flores, en Coacalco; autoridades realizan labores de desasolve.



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Otra zona afectada fue Tultepec, tras la tormenta de hoy. Hubo inundaciones y encharcamientos, ocasionados el colapso momentáneo del sistema de drenaje debido a la intensidad de la precipitación y la acumulación de granizo.

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Ante las inundaciones, las patrullas ayudaron a las personas en sus traslados.

Gobierno Tultepec

Lo mismo que en Ecatepec, en donde la gente quedó varada en Avenida Central, a la altura del Metro Ciudad Azteca. En tanto, el granizo también cubrió de blanco la zona de Ciudad Azteca.

Activan Alertas en CDMX

La secretaría de Gestión Integral y PC activó Alerta Amarilla por lluvias fuertes y caída de granizo en varias alcaldías de la CDMX. Esto aplica para la tarde y noche de hoy miércoles 1 de julio 2026.

Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco.

En tanto, también se activó Alerta Amarilla por intensificación de vientos con rachas fuertes para la tarde y noche de hoy en las demarcaciones:

Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza.

¿En dónde llueve en estos momentos en CDMX?

Se observa desarrollo de lluvias moderada sobre

Benito Juárez

Xochimilco

Así como lluvias débiles con chubasos dispersos en:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Milpa Alta

Miguel Hidalgo

"Se prevé que estas precipitaciones se intensifiquen durante la tarde y estén acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo".

Activan protocolo de seguridad en Metro y Cablebús

El Metro informó que debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la ciudad, se implementa marcha de seguridad, por lo que se reduce la velocidad de los trenes, en las sguientes Líneas:

2, 3, 4, 5, 8, 9, A y B.

En tanto, en el Cablebús se desembarcaron a los usuarios de la línea 1 por tormenta eléctrica en la zona norte.

"Una vez que las condiciones meteorológicas sean las adecuadas, reanudaremos la operación del servicio de manera habitual".