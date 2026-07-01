Lluvia Inunda Casas en Villa de las Flores, Edomex; en CDMX Hay Alerta Amarilla en 10 Alcaldías

Las fuertes lluvias de hoy afectaron varios puntos del Edomex, entre ellos, Villa de las Flores en Coacalco, donde el agua entró a las casas.
En el Estado de México se registraron lluvias hoy en:
Ecatepec, Tlalnepantla, Nezahualcóyotl, Texcoco, Atenco, Chiconcuac, Tezoyuca, Tepetlaoxtoc, La Paz, Tultepec, Coacalco, Melchor Ocampo, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Zumpango y Huehuetoca.
Otra zona afectada fue Tultepec, tras la tormenta de hoy. Hubo inundaciones y encharcamientos, ocasionados el colapso momentáneo del sistema de drenaje debido a la intensidad de la precipitación y la acumulación de granizo.
Ante las inundaciones, las patrullas ayudaron a las personas en sus traslados.
Lo mismo que en Ecatepec, en donde la gente quedó varada en Avenida Central, a la altura del Metro Ciudad Azteca. En tanto, el granizo también cubrió de blanco la zona de Ciudad Azteca.
Activan Alertas en CDMX
La secretaría de Gestión Integral y PC activó Alerta Amarilla por lluvias fuertes y caída de granizo en varias alcaldías de la CDMX. Esto aplica para la tarde y noche de hoy miércoles 1 de julio 2026.
Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco.
En tanto, también se activó Alerta Amarilla por intensificación de vientos con rachas fuertes para la tarde y noche de hoy en las demarcaciones:
Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza.
¿En dónde llueve en estos momentos en CDMX?
Se observa desarrollo de lluvias moderada sobre
Benito Juárez
Xochimilco
Así como lluvias débiles con chubasos dispersos en:
Álvaro Obregón
Cuajimalpa
Milpa Alta
Miguel Hidalgo
"Se prevé que estas precipitaciones se intensifiquen durante la tarde y estén acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo".
Activan protocolo de seguridad en Metro y Cablebús
El Metro informó que debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la ciudad, se implementa marcha de seguridad, por lo que se reduce la velocidad de los trenes, en las sguientes Líneas:
En tanto, en el Cablebús se desembarcaron a los usuarios de la línea 1 por tormenta eléctrica en la zona norte.
"Una vez que las condiciones meteorológicas sean las adecuadas, reanudaremos la operación del servicio de manera habitual".