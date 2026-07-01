¿Qué Partidos del Mundial 2026 se Juegan Mañana 2 de Julio? Estos Juegos Van por TV Abierta

Avanzan los últimos encuentros programados para la fase de 16avos de Final del Mundial 2026, y aquí te damos a conocer qué partidos están calendarizados para este jueves 2 de julio

Cristiano Ronaldo de Portugal y Lamine Yamal de España. Partidos de Mañana 2 Julio 2026, cuáles van por TV abiertaLa fase de 8vos de Final del Mundial 2026 se acerca a su fin, mientras las selecciones avanzan a 8vos. Conoce qué selecciones juegan este jueves 2 de julio de 2026 en la Copa del Mundo. Fotos: Reuters.

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