¿Qué Partidos del Mundial 2026 se Juegan Mañana 2 de Julio? Estos Juegos Van por TV Abierta

Continúan los 16avos de Final del Mundial 2026 y las sorpresas no paran entre las Selecciones. Para que sigas de cerca los encuentros de eliminación directa, en N+ te adelantamos qué partidos se jugarán mañana 2 de Julio de 2026 y cuáles pasarán gratis por TV abierta.

Los ganadores de estos juegos pasan a los 8vos de Final, entre los que están México, Noruega, Brasil, Paraguay, Inglaterra, entre otros. En una nota previa te dijimos cuándo son los Octavos de Final y cómo queda el Calendario de Partidos.

Si bien no es la primera vez que llega a esta fase, han pasado 40 años desde la última vez que el Tri logró llegar al quinto partido. De ahí la euforia de la afición que reconoció y celebró que la escuadra mexicana se haya colado entre los 16 mejores del mundo.

Bajo la frase "¿Y si si?", México ha elegido creer en sus selección que se enfrentará a Inglaterra el próximo domingo 5 de julio en el Estadio CDMX, al sur de la capital del país.

Partidos de Mañana en Mundial 2026: Hora y Sede de los Juegos del 2 de Julio

Los 16avos de Final aún no acaban y a continuación te damos a conocer cuáles son los partidos que están programados para el jueves 2 de julio de 2026.

De acuerdo con el Calendario de la FIFA para esta Copa del Mundo, se celebrarán un total de tres partidos que contarán con la participación de 6 países.

España vs Austria.

Horario: 13:00 horas.

Sede: Estadio Los Ángeles, EUA.

Portugal vs Croacia.

Horario: 17:00 horas.

Estadio de Toronto, Canadá.

Suiza vs Argelia.

Horario: 21:00 horas

Estadio BC Place Vancouver, Canadá.

Dado que estos encuentros acercan a los equipos a la Final de la Copa del Mundo, en una nota previa te compartimos cuándo y dónde se celebrará el partido que definirá el Campeón del Mundial 2026.

¿Qué Partidos del 2 de Julio 2026 pasan gratis por TV Abierta?

Como ha ocurrido en otras jornadas, sólo uno de los tres encuentros se transmitirá gratis por TV abierta. Los otros dos se podrán ver con el paquete de ViX Pase Mundial.

Así que alista la botana y las bebidas, porque el partido que sí podrás ver en Canal 5 y TUDN es el de España vs Austria.

Aunque el partido está calendarizado para las 13:00 horas, desde momentos antes iniciará la transmisión en vivo para ver las alineaciones y ceremonia de himnos nacionales.

SARR