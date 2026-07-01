¿Cuántas Veces México Ha Llegado a los Cuartos de Final en un Mundial?

México, tres veces anfitrión del Mundial, ha sabido aprovechar su localía en la justa mundialista; te decimos cuántas veces la Selección Mexicana alcanzó los Cuartos de Final en una Copa del Mundo

Jugadores de la selección de México y Alemania antes de un partido del Mundial 1986Foto: Getty Images
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
¿Cuántas Veces Ha Clasificado México a los Cuartos de Final en un Mundial? Así le Va en Rondas Finales