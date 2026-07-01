La expresión de alcanzar el "quinto partido", surgió como un sinónimo del anhelo de la afición mexicana por jugar los Cuartos de Final de un Mundial, instancia que históricamente a México le cuesta muchi trabajo alcanzar. El equipo nacional lleva décadas sin quedar entre los ocho mejores equipos de una Copa del Mundo, pero en la presente edición del certamen podría romper esa mala racha.

Contrario a lo que se pudiera pensar, México sí sabe lo que es llegar a los Cuartos de Final de un Mundial, pero la última vez que eso sucedió, solamente uno de los jugadores que hoy están convocados había nacido: Guillermo Ochoa.

Aquí te contamos cuántas veces y en qué Mundiales fue que México logró llegar hasta esa instancia.

¿Cuántas Veces México Ha Llegado a los Cuartos de Final en un Mundial?

La Selección Mexicana ha obtenido sus mejores resultados históricos en Copas del Mundo jugando de local. La mejor participación de México en los Mundiales se dio en 1970 y 1986, cuando fue anfitrión del torneo, al llegar hasta los Cuartos de Final.

En 1970, México superó por primera ocasión la Fase de Grupos y se metió directo a Cuartos de Final ya que en aquel año, el formato del torneo era así. En esa instancia, Italia goleó 4-1 al combinado mexicano, eliminándolo del certamen.

Para 1986 México sorprendió a propios y extraños, no sólo logrando superar la primera ronda sino ganando su primer partido de eliminación directa en la historia de los Mundiales. Ese año la Copa del Mundo ya tenía una instancia más y, tras la Fase de Grupos, los equipos se clasificaban para los Octavos de Final. Ya en los Cuartos de Final, el equipo nacional empató sin goles ante Alemania y cayó 4-1 en penales.

Esas (1970 y 1986) han sido las dos únicas ocasiones en las que México logró llegar hasta los Cuartos de Final de un Mundial.

Este año, 2026, México tiene la posibilidad de emular lo hecho en las dos ocasiones previas en las que fue anfitrión de una Copa del Mundo. Sin embargo, para hacerlo deberá superar a una de las máximas potencias del futbol mundial: Inglaterra.