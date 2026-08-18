Internacional

Legislador Propone Retrasar el Inicio del Ciclo Escolar ante Calor Extremo

La modificación protegería a millones de estudiantes, así como a quienes practican actividades al aire libre, del calor extremo

Salón de clases. Foto: Reuters/ ArchivoSalón de clases. Foto: Reuters/ Archivo

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