Legislador Propone Retrasar el Inicio del Ciclo Escolar ante Calor Extremo

Ante las altas temperaturas que caracterizan al mes de agosto en Texas, con termómetros que superan los 100 grados Fahrenheit, el legislador republicano Jared Patterson, del condado Denton, propuso retrasar a septiembre el inicio del año escolar en el estado.

Patterson plantea que el año escolar comience en septiembre y termine a finales de mayo o inicios de junio, en lugar del calendario actual, que arranca en agosto. De acuerdo con el legislador, esta modificación protegería a millones de estudiantes, así como a quienes practican actividades al aire libre, del calor extremo que enfrenta Texas durante ese mes.

Patterson también argumenta que el cambio representaría un ahorro de energía, ya que las escuelas no tendrían que enfriar edificios enormes durante el mes más caluroso del año.

La iniciativa, denominada "Save Our Summer Act", ya había sido presentada por Patterson hace dos años, pero en aquella ocasión no avanzó en la legislatura estatal.

De acuerdo con especialistas consultados desde entonces, retrasar el inicio del año escolar también podría traer consecuencias negativas, entre ellas:

Pérdida de aprendizaje durante el verano.

Cambios en la aplicación de la prueba estatal.

Inseguridad alimenticia para los niños que dependen de los almuerzos y comidas escolares, derivada de veranos más largos.

Consultadas por N+ Univision Austin, madres de familia en el centro de Texas se mostraron a favor del cambio. "Sí está muy caliente y muchas familias no tienen coche para llegar a la escuela. Estas temperaturas están muy peligrosas para todos, en especial para los niños", señaló Lizzy González.

Por su parte, Jazmín Flores también se dijo de acuerdo con la propuesta, aunque pidió que la fecha de salida no se recorra hasta finales de junio, sino que se mantenga a mediados de junio, ya que, para los estudiantes que practican algún deporte, el clima en ese periodo "es horrible".

AMP