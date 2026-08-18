Sismo de Magnitud 5.9 Sacude a Dunhuang, China

Un sismo de magnitud 5.9 se registró la noche del martes 18 de agosto a 269 kilómetros al sureste de Dunhuang, China, según reportó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El movimiento telúrico tuvo epicentro en las coordenadas 37.835°N, 95.538°E, con una profundidad de 10 kilómetros, y ocurrió a las 21:36:29 UTC del 18 de agosto de 2026.

El evento se ubica en una zona remota, alejada de los principales centros urbanos de la región. El estatus de revisión del reporte aparece como "revisado" dentro de la base de datos del organismo.

El sistema PAGER del USGS, que estima el impacto humano y económico de un sismo, clasificó el evento con alerta amarilla. Esta herramienta calcula de forma automatizada las pérdidas económicas y el número probable de víctimas fatales a partir de la magnitud, la profundidad y la densidad poblacional del área afectada.

Los gráficos del reporte muestran una alta probabilidad de que el sismo no deje víctimas mortales, aunque el documento no permite precisar con claridad un porcentaje exacto. En cuanto a pérdidas económicas, el sistema distribuye el riesgo entre distintos rangos de severidad, sin que el material consultado detalle un monto estimado.

El mapa de intensidad estimada (ShakeMap) ubicó el nivel máximo de sacudida en la categoría VII, correspondiente a una intensidad "muy fuerte" según la escala utilizada por el USGS.

Hasta el momento del reporte, la sección de percepción ciudadana del USGS —que recopila testimonios sobre cómo se sintió el movimiento— no registraba respuestas.

El organismo mantiene abierta una ventana de monitoreo de tres semanas y un radio de búsqueda de 250 kilómetros para dar seguimiento a réplicas con magnitud igual o mayor a 2.0.