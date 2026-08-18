Internacional

Sismo de Magnitud 5.9 Sacude a Dunhuang, China

El USGS activó una alerta amarilla y estimó bajo riesgo de víctimas

Sismo de Magnitud 5.9 Sacude a Dunhuang, ChinaUna campesina camina por el desierto de Gobi, en las afueras de Dunhuang, provincia de Gansu, al noroeste de China. Foto: Reuters / Archivo

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