Internacional

Mina Artesanal de Oro se Derrumba y Mata a 30 Trabajadores en la República Centroafricana

Se cree que otro grupo de mineros permanece atrapado, pero las probabilidades de encontrarlos con vida son bajas

Vista aérea de Bangui, República Centroafricana. Foto: AP/ ArchivoVista aérea de Bangui, República Centroafricana. Foto: AP/ Archivo
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