Mina Artesanal de Oro se Derrumba y Mata a 30 Trabajadores en la República Centroafricana

Una mina artesanal de oro se derrumbó este martes en la parte occidental de la República Centroafricana, provocando la muerte de al menos 30 mineros y dejando a otros atrapados, informaron las autoridades locales.

El yacimiento se derrumbó por la mañana en la región de Abba, en la prefectura de Nana-Mambere, según Florian Gaguende, uno de los mineros supervivientes.

Gaguende indicó que los rescatistas buscan a otros mineros que se cree que están atrapados, pero que las probabilidades de encontrarlos con vida son cada vez menores.

En tanto, el teniente de alcalde de la subprefectura de Abba, Souleymane Bi, declaró que los rescatistas y los residentes lograron, a lo largo de varias horas, sacar 30 cuerpos de la mina derrumbada, y que los mineros heridos estaban recibiendo tratamiento.

“Es horrible y pedimos ayuda a las organizaciones y a todas las personas de buena voluntad para que ayuden a sacar del pozo a quienes no pueden hacerlo por sí mismos”, dijo Bi.

Los derrumbes en minas artesanales son frecuentes en la República Centroafricana, donde miles de personas trabajan en la minería a pequeña escala. Este trabajo es peligroso porque los mineros generalmente no cuentan con la protección adecuada.

Con información de: AP

AMP