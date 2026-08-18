¿Cómo Activas la Alerta de Sismo 2026 en Google?

Los teléfonos Android cuentan con una función de Google que permite recibir alertas de sismos directamente en el dispositivo. Para activarla es necesario ingresar a la configuración del celular y habilitar la opción correspondiente.

Esta función es gratuita, está integrada en los servicios de Google Play y utiliza los acelerómetros del teléfono junto con la red de datos para enviar avisos ante movimientos sísmicos.

Para activar las alertas de sismo en un teléfono Android sigue los siguientes pasos:

En tu dispositivo Android, abre Configuración

Ingresa al apartado “Seguridad y emergencia”

Busca la opción “Alertas de terremotos” o “Alertas de sismos”.

Una vez dentro, mueve el interruptor principal para activar la función.

Si esta opción no aparece en “Seguridad y emergencia”, puede encontrarse en el apartado “Ubicación”, dentro de las opciones avanzadas o de servicios de ubicación.

Para que el sistema funcione correctamente, es necesario mantener activada la ubicación y contar con los permisos de red correspondientes.