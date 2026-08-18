Ciencia y Tecnología

Estudio Sugiere Vínculo entre Sismos y el Sol: Esto Responde la Comunidad Científica

¿Podría existir un detonante en la actividad sísmica que aún no ha sido detectado por los científicos? Revisamos un artículo que sugiere un vínculo entre los temblores y el Sol

Sismo en La Guaira, Venezuela¿Podría existir un vínculo entre el Sol y los sismos? Foto: Reuters

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