Estos Son los Puntos Más Profundos del Planeta

El lecho marino alberga algunos de los entornos más extremos del planeta, marcado por fosas y cuencas abisales que se extienden a miles de kilómetros de profundidad.

De acuerdo con el Servicio Nacional Oceánico de Estados Unidos (NOAA, siglas en inglés), la profundidad media del océano es de unos 3 mil 682 metros (12 080 pies).

La parte más profunda se llama Fosa de las Marianas y se encuentra bajo el Pacífico occidental, en el extremo sur de la Fosa de las Marianas, que se extiende varios cientos de kilómetros al suroeste de la isla de Guam, territorio estadounidense.

La Fosa de las Marianas tiene aproximadamente 10 925 metros (35 mil 876 ​​pies) de profundidad.

El punto más profundo conocido en la hidrósfera es llamado el abismo Challenger. Recibe su nombre del HMS Challenge, cuya tripulación exploró por primera vez sus profundidades en 1875.

Los cinco puntos más profundos del océano son: