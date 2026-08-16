Muere Menor de 14 Años Después de Ser Apuñalado en Riña en Saltillo

La madrugada de este domingo, 16 de agosto, un adolescente de 14 años, identificado como Pablo de Jesús, perdió la vida después de ser herido con un arma blanca durante una riña registrada en la colonia Guerrero.

Los hechos ocurrieron sobre la calle 13, entre las calles 44 y el bulevar 46, donde se registró una pelea en la que participaron varias personas, entre ellas algunos menores de edad.

Tras resultar lesionado, el adolescente fue trasladado inicialmente a las instalaciones de la Cruz Roja para recibir atención médica.

Debido a la gravedad de sus heridas, posteriormente fue llevado al Hospital Materno Infantil, donde minutos después de su ingreso los médicos confirmaron que había perdido la vida.

La Fiscalía General del Estado, a través del Grupo de Homicidios Violentos, inició las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido y dar con los presuntos responsables.