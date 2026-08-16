Homicidios

Muere Menor de 14 Años Después de Ser Apuñalado en Riña en Saltillo

Un adolescente de 14 años murió luego ser apuñalado durante una riña en la colonia Guerrero en Saltillo.

Muere Menor de 14 Años Después de Ser Apuñalado en Riña en SaltilloEl adolescente fue apuñalado con un arma blanca durante una riña. Foto: N+

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