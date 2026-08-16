Movilidad

Línea 3 del Metro Hoy 16 de Agosto: Reportan Lento Avance y Alta Afluencia

Usuarios reportaron esperas de hasta 20 minutos para abordar un tren en Guerrero e Hidalgo

Línea 3 del Metro. Foto: CuartoscuroLínea 3 del Metro. Foto: Cuartoscuro
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+