Línea 3 del Metro Hoy 16 de Agosto: Reportan Lento Avance y Alta Afluencia

La tarde de este domingo 16 de agosto, usuarios de la Línea 3 del Metro, que va de Universidad a Indios Verdes, reportaron lento avance de los trenes y alta afluencia de pasajeros en los andenes.

A través de redes sociales, pasajeros señalaron que el servicio presenta retrasos, principalmente en estaciones como Guerrero e Hidalgo, donde algunos usuarios aseguraron haber esperado hasta 20 minutos para abordar un tren.

Entre los comentarios publicados en redes sociales, usuarios cuestionaron el funcionamiento de la Línea 3 y reportaron trenes detenidos durante varios minutos.

Ante estos reportes, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que la circulación de los trenes en la Línea 3 es lenta debido a la implementación de marcha de seguridad por las condiciones de lluvia que se registran en la Ciudad de México.

De acuerdo con el Metro, la marcha de seguridad se implementa para reducir los riesgos durante las precipitaciones. Bajo estas condiciones, los trenes disminuyen su velocidad y pueden detenerse momentáneamente.

“En estas condiciones, los trenes disminuyen su velocidad o pueden detenerse momentáneamente para garantizar un viaje seguro”, explicó el organismo.

La dependencia pidió a los usuarios tomar previsiones durante sus traslados y considerar que los tiempos de recorrido pueden incrementarse mientras continúen las condiciones de lluvia.

La Línea 3 conecta el sur y el norte de la capital, desde la estación Universidad hasta Indios Verdes, por lo que cualquier retraso puede generar una concentración importante de pasajeros en estaciones y andenes.

El Metro mantiene la recomendación de atender las indicaciones del personal y permitir el descenso de los pasajeros antes de abordar los trenes.