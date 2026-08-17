Sin Saldo Ni datos Puedes Reactivar Tu Línea Suspendida: Así Funciona El Portal Oficial
La medida busca evitar el anonimato en el uso de chips de telefonía, según las autoridades
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La medida busca evitar el anonimato en el uso de chips de telefonía, según las autoridades
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Si suspendieron tu línea telefónica, es posible volver a reactivarla y sin necesidad de usar datos o saldo. Estos son los pasos que debes seguir para reanudar la operación de la línea; toma nota.
El registro de líneas telefónicas es una medida impulsada por el gobierno federal y la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), con el objetivo de reforzar la seguridad pública con el combate a la delincuencia, especialmente, la extorsión.
De acuerdo con las autoridades, con esta vinculación se trata de eliminar el anonimato en el uso de chips de telefonía (principalmente de prepago). Debido a que estas líneas se caracterizan por facilitar la comisión de delitos graves tales como:
Extorsión telefónica: Cobros de piso, amenazas y engaños
Fraudes: Suplantación de identidad para vaciar cuentas bancarias
Secuestro y delincuencia organizada: Coordinación de actividades delictivas sin dejar rastro de los titulares
Aunque la fecha límite para hacer el registro de la línea telefónica fue el 30 de junio de 2026, se extendió el plazo para que las personas tuvieran la oportunidad de hacerlo. El calendario por último dígito fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y quedó de la siguiente manera:
Último dígito: 0 | Fecha límite: 15 de agosto (plazo vencido)
Último dígito: 1 | Fecha límite: 31 de agosto
Último dígito: 2 | Fecha límite: 15 de septiembre
Último dígito: 3 | Fecha límite: 30 de septiembre
Último dígito: 4 | Fecha límite: 15 de octubre
Último dígito: 5 | Fecha límite: 31 de octubre
Último dígito: 6 | Fecha límite: 15 de noviembre
Último dígito: 7 | Fecha límite: 30 de noviembre
Último dígito: 8 | Fecha límite: 15 de diciembre
Último dígito: 9 | Fecha límite: 31 de diciembre
En caso de no registrar la línea telefónica antes de esa fecha, la línea queda suspendida. No obstante, la CRT informó que sí es posible hacer la recuperación sin necesidad de usar datos o saldo.
Lo anterior es posible, porque según la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, la línea telefónica no se ha cancelado ni perdido.
“La suspensión del servicio podrá ocurrir dentro de las 72 horas siguientes al primer minuto (de la fecha límite)”, indicó.
Entonces, para reactivar una línea telefónica suspendida, únicamente es necesario completar el proceso de registro ante su compañía telefónica. Es decir, que los usuarios tienen estas alternativas:
Desde el celular (Sin saldo o datos): ingrese a la plataforma de su compañía telefónica. La navegación en estos sitios no consume datos
De forma presencial: acuda directamente a cualquier Centro de Atención a Clientes (CAC) de su operador o compañía. Necesitas tu identificación oficial vigente con CURP (No se almacenan datos biométricos)
“Las personas con cualquier otra terminación pueden vincular su línea desde ahora para evitar interrupción en el servicio o filas de último momento”, recomendó la CRT.
EPP