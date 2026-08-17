Sin Saldo Ni datos Puedes Reactivar Tu Línea Suspendida: Así Funciona El Portal Oficial

Si suspendieron tu línea telefónica, es posible volver a reactivarla y sin necesidad de usar datos o saldo. Estos son los pasos que debes seguir para reanudar la operación de la línea; toma nota.

El registro de líneas telefónicas es una medida impulsada por el gobierno federal y la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), con el objetivo de reforzar la seguridad pública con el combate a la delincuencia, especialmente, la extorsión.

De acuerdo con las autoridades, con esta vinculación se trata de eliminar el anonimato en el uso de chips de telefonía (principalmente de prepago). Debido a que estas líneas se caracterizan por facilitar la comisión de delitos graves tales como:

Extorsión telefónica: Cobros de piso, amenazas y engaños

Fraudes: Suplantación de identidad para vaciar cuentas bancarias

Secuestro y delincuencia organizada: Coordinación de actividades delictivas sin dejar rastro de los titulares

Aunque la fecha límite para hacer el registro de la línea telefónica fue el 30 de junio de 2026, se extendió el plazo para que las personas tuvieran la oportunidad de hacerlo. El calendario por último dígito fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y quedó de la siguiente manera: