IPN Descarta Riesgo para México por Terremotos en Colombia y Venezuela

Los recientes terremotos registrados en Colombia y Venezuela, que provocaron miles de pérdidas humanas y daños materiales, tienen su origen en la interacción de las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana, de acuerdo con un especialista en sismología.

Omar Cristian Chávez Hernández, investigador de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura (ESIA) Ticomán del Instituto Politécnico Nacional (IPN), explicó que en Colombia la placa de Nazca se desplaza por debajo de la Sudamericana. Conforme avanza, llega un momento en que puede fracturarse por su propio peso, lo que genera sismos de distintas magnitudes.

Por ello, está científicamente descartado que los terremotos ocurridos en Colombia y Venezuela incidan en la actividad sísmica de México, debido a la distancia geográfica y a que responden a procesos tectónicos propios de la región sudamericana.

Chávez Hernández señaló que Colombia es una zona de actividad sísmica constante, mientras que Chile se encuentra entre las regiones con mayor sismicidad del mundo, donde se han registrado terremotos superiores a magnitud 9.

El especialista destacó que México ha desarrollado herramientas para enfrentar los riesgos asociados con los movimientos telúricos, entre ellas el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX), así como programas de prevención relacionados con la construcción de viviendas y edificaciones.

También consideró que la experiencia mexicana puede ser aprovechada por otros países de la región en materia de prevención y evaluación de riesgos, particularmente mediante la identificación de vulnerabilidades en las ciudades.

El investigador explicó que los desastres no dependen únicamente de la ocurrencia de un sismo, sino de la acumulación de factores que pueden incrementar sus consecuencias. Entre ellos se encuentran el lugar donde se construyen las viviendas, la calidad de las edificaciones, las características del suelo y la existencia de planes de prevención.

Tras los sismos de 1985 y 2017, México reforzó sus criterios de construcción, aunque el especialista subrayó que deben actualizarse continuamente para mejorar la seguridad de las futuras edificaciones.

Chávez Hernández llamó a mantener la prevención como una práctica cotidiana mediante simulacros y planes familiares de Protección Civil, ante la necesidad de convivir con los sismos y reducir sus posibles consecuencias.