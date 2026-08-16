Líneas Telefónicas Suspendidas: Qué Significa En Tu Celular y Los Riesgos De No Reactivarla

En México, la suspensión de líneas telefónicas móviles por no realizar la vinculación obligatoria con la CURP o RFC comenzará de manera escalonada a partir del 18 de agosto de 2026, luego de que concluya el plazo de registro correspondiente a cada número.

Para las líneas de prepago con terminación 0, el periodo para completar el registro venció el 15 de agosto de 2026. Las suspensiones podrán comenzar 72 horas después, por lo que a partir del 18 de agosto los usuarios podrían enfrentar restricciones en su servicio.

Tener una línea suspendida significa que la compañía telefónica bloqueó temporalmente los servicios asociados con el número. Durante este periodo, el usuario no podrá realizar llamadas convencionales, enviar mensajes SMS ni utilizar datos móviles para navegar en internet. Sin embargo, generalmente se mantiene disponible la posibilidad de realizar llamadas de emergencia al 911.

Pero ¿qué ocurre si la línea permanece suspendida y el usuario no realiza el trámite para reactivarla?

Una línea telefónica suspendida por falta de registro puede permanecer en ese estado durante hasta 90 días. Este periodo representa la oportunidad para que el titular complete la vinculación de sus datos y solicite la recuperación del servicio.

El plazo comienza a contar desde la suspensión temporal. Si el usuario regulariza su situación dentro de esos 90 días, puede recuperar su línea, de acuerdo con las condiciones establecidas para el proceso.

En caso de superar los 90 días sin completar la vinculación, la línea puede ser cancelada de manera definitiva. Esto significa que el titular perdería los derechos sobre el número y, posteriormente, este podría ser liberado para asignarlo a otra persona.

En resumen, los usuarios cuentan con una ventana de 72 horas previa al bloqueo, mientras que, una vez suspendida la línea, disponen de hasta 90 días para regularizarla antes de enfrentar la posible pérdida definitiva del número.