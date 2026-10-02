Sociedad

Se Registra Sismo de Magnitud 4.7 en Colima

El movimiento ocurrió a las 00:53 horas y su epicentro se localizó al sur de Manzanillo. No se reportan daños

Instalaciones del Servicio Sismológico Nacional.Foto: Cuartoscuro | Archivo

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