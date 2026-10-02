Se Registra Sismo de Magnitud 4.7 en Colima

En Colima se registró un sismo la madrugada de este viernes.

De manera preliminar el Servicio Sismológico Nacional reportó que el movimiento había sido de magnitud 5.3, dato que posteriormente ajustó a 4.7.

El temblor ocurrió a las 00:53 horas.

Su epicentro se localizó 34 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima.

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Protección Civil de Jalisco indicó en una publicación en X que el movimiento se reportó en varios municipios del estado, entre ellos Cihuatlán, Cuautitlán, La Huerta, Zapotlán el Grande, Sayula, Zapotlán, Zapotitlán, Tamazula, Amacueca, Talpa de Allende, Tonaya, Autlán de la Grana, Tolimán, Tecolotlán, Juchitlán y El Limón, así como en El Grullo y en la zona del Cerro del Tajo, en Tlajomulco.

Además, señaló que no se reportan afectaciones y que se mantiene el monitoreo en las zonas donde se percibió el movimiento.

Precisó que se descarta alerta por tsunami.

Con información de SSN y Protección Civil Jalisco.

LECQ