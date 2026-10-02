Sociedad

Rescatan a Personas Atrapadas en el Techo de Su Auto Tras Inundación en Los Cabos

Las víctimas viajaban en su vehículo cuando fueron arrastrados por la corriente del arroyo 'Los Palos'

Equipos de emergencia rescatarona dos personas atrapadas por una inundación en Los CabosEquipos de emergencia rescatarona dos personas atrapadas por una inundación en Los Cabos. Foto: Facebook | ayuntamientoloscabos

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