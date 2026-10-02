Rescatan a Personas Atrapadas en el Techo de Su Auto Tras Inundación en Los Cabos

Dos personas que viajaban en un vehículo la noche de este jueves en la localidad de La Ribera, en Los Cabos, Baja California Sur, fueron rescatadas por equipos de emergencia.

El temporal de lluvias provocadas por el huracán Rachel generó el desbordamiento de ríos en la zona, así como un incremento en la fuerza de la corriente.

Fue precisamente esta condición la que provocó que el auto fuera arrastrado por la crecida del arroyo 'Los Palos' y poco a poco comenzara a inundarse. Ante el hecho, sus ocupantes tuvieron que subir al toldo del automotor.

Alrededor de las 19:10 horas, llegaron bomberos al lugar y encontraron a las personas. De inmediato, iniciaron las labores de rescate y lograron después de algunas maniobras poner a salvo a los infortunados habitantes.

En esta operación trabajaron, además de los bomberos, elementos de Protección Civil, Seguridad Pública local y Baja Médica.

"Las dos personas rescatadas fueron valoradas en el lugar y se reportan estables", informó el ayuntamiento de Los Cabos a través de un comunicado.

Ante los efectos del ciclón, que se mantendrán para este viernes, el Departamento de Bomberos de San José del Cabo, exhortó a la población a evitar cruzar arroyos, vados y escurrimientos pluviales a pie o en vehículo.

Con información de N+

ICM