Peso Mexicano, en Caída Libre Frente al Dólar: Así Está el Tipo de Cambio

La moneda nacional no logró reponerse y volvió a cer en el tipo de cambio frente al dólar estadounidense, que se cotiza este viernes en 18.31 pesos por billete verde.

Este jueves, la divisa local profundizó su deterioro de las últimas semanas debido a un avance global del dólar y un repunte de los rendimientos de los bonos del Tesoro.

El peso cotizaba en 18.2920 unidades en la recta final de los negocios, con una depreciación de un 1.3%, a medida que el dólar estadounidense alcanzó un ⁠máximo de 17 meses.

En medio de la ⁠volatilidad, la moneda llegó a negociarse durante el día en 18.4330 unidades, su nivel más débil frente al dólar desde noviembre de 2025.

El Banxico informó que al cierre del jueves la moneda estadounidense se cotizó en 18.2928 pesos, según datos obtenidos a partir del promedio de transacciones bancarias.

Respecto al precio del dólar en el sistema cambiario electrónico, que se mueve durante todo el día, el tipo de cambio cerró en 18.32 pesos por divisa verde.

Mientras que el tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), determinado por Banxico los días hábiles, es de 18.3688 pesos por dólar para este viernes.

El tipo de cambio para pagar las obligaciones en dólares estadounidenses quedó en 18.0692 pesos por cada divisa verde.

Respecto a la cotización del dólar estadounidense en las instituciones bancarias, oscila a la compra en 16.90 pesos por billete verde, y a la venta en 18.90.

No olvides tener en cuenta que el precio de compra y venta del dólar está en constante cambio a lo largo del día, y su cotización podría variar al momento de estar en ventanilla.

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Con información de N+

ICM