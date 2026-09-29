Peso Mexicano Se Cotiza por Debajo de las 18 Unidades por Dólar

El precio del dólar este martes en México es de 17.92 pesos por unidad en promedio.

La jornada previa estuvo marcada por la aversión al riesgo ante las continuas tensiones entre Estados Unidos e Irán.

Y eso provocó la caída de la moneda nacional a cifras no vistas desde marzo de este año, luego de que en agosto el peso llegara a la barrera de las 16 unidades.

La divisa local llegó a negociarse momentáneamente en 18.0110 por dólar, aunque posteriormente moderó parte de sus pérdidas. Cerca del cierre, cotizaba en 17.9592 unidades, con una depreciación de un 1.6%.

El Banxico informó que al cierre del lunes la moneda estadounidense se cotizó en 17.9445 pesos, según datos obtenidos a partir del promedio de transacciones bancarias.

Sin embargo, el precio del dólar se mueve durante todo el día, por lo que el tipo de cambio al peso cerró en 17.97 pesos por divisa verde.

Mientras que el tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), determinado por Banxico los días hábiles, es de 17.8413 pesos por dólar para este martes.

El tipo de cambio para pagar las obligaciones en dólares estadounidenses quedó en 17.7100 pesos por cada divisa verde.

Respecto a la cotización del dólar estadounidense en las instituciones bancarias, oscila a la compra en 17.51 pesos por billete verde, y a la venta en 18.1096.

No olvides tener en cuenta que el precio de compra y venta del dólar está en constante cambio a lo largo del día, y su cotización podría variar al momento de estar en ventanilla.

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Con información de N+

ICM