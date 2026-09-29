Dólar

Peso Mexicano Se Cotiza por Debajo de las 18 Unidades por Dólar

Este lunes, la divisa nacional se volvió a depreciar y regresó al piso de las 18 pesos por dólar por primera vez desde marzo

BIllete de un dólar estadounidense y un billete de 20 pesos mexicanosLa cotización del peso mexicano cambia durante todo el día. Foto: N+

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