Internacional

Estados Unidos Prohíbe Importación de Alcohol, Lácteos y Motocicletas de Canadá

Washington justificó la decisión como respuesta a lo que considera prácticas comerciales discriminatorias de su socio y a las represalias adoptadas por Ottawa contra los aranceles estadounidenses

ArancelesFoto: Reuters.

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