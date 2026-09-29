‘Tenemos de Dónde Escoger’: EUA Lanza Advertencia a Caravana Migrante 'Fe y Esperanza'

En Estados Unidos ya se preparan para impedir el ingreso de los migrantes que avanzan en caravana por el territorio mexicano, así lo indicó Tom Homan, encargado de la política fronteriza de la Casa Blanca, quien asegura que las deportaciones serán a un tercer país.

El “Zar de las Fronteras” aseguró que la decisión de impedir la entrada de 300 personas procedentes de varios países de centroamérica y deportarlas a otro país, aunque no sea el suyo, tiene que ver con un tema burocrático. Debido a que sus país de origen “son lentos para recibir de regreso a sus ciudadanos”.

“Se les rechazará de inmediato o se les detendrá y se les vinculará a proceso y se les deportará. Tal vez se les deporte a un tercer país, tal vez no a su propio país”, dijo en entrevista a Fox News este lunes.

Asimismo, el funcionario estadounidense aseguró que en el país llevan casi 17 meses “sin un solo extranjero ilegal”, por lo que eso “no va a cambiar”.

“Los mandamos a otro país, tenemos muchos de donde escoger (para deportar migrantes)”, puntualizó.

La medida podría ser similar a la denunciada por personas migrantes en agosto de este año. Cuando un grupo de mexicanos fue deportado hacia Centroamérica, señalaron que los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), los amenazaron con enviarlos a África.

Los connacionales son originarios de Hidalgo, San Luis Potosí, Puebla y Chiapas. Todos fueron víctimas de amenazas y hostigamiento, ya que aseguran que los agentes de ICE los amedrentaron para entregar sus pertenencias e identificaciones en sus instalaciones ubicadas en Virgina.

“El ICE les está diciendo que aquellos que no renuncien a todos sus derechos que tenían en EUA, los van a llevar a África”, contó uno de ellos.

Los miles de mexicanos que están siendo deportados desde Estados Unidos, prácticamente han vivido la mitad de su vida en aquella nación, por lo que todo su patrimonio y su hogar se encuentran allá.

“Si nos llevan a Honduras, no hay problema. Si nos llevan a Guatemala, bueno, pero África está del otro lado del mundo”, señaló en entrevista.

EPP