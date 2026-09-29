Internacional

‘Tenemos de Dónde Escoger’: EUA Lanza Advertencia a Caravana Migrante 'Fe y Esperanza'

Tom Homan, zar de la Frontera de la Casa Blanca, hizo una advertencia a los 300 migrantes que avanzan en caravana por México

Elementos estadounidenses vigilan la frontera con MéxicoFoto: Cuartoscuro
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