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Suspenden Clases Presenciales en Municipios de Chihuahua por Lluvias

Las actividades escolares de la UACJ, UACH y escuelas de nivel básico continuarán de manera virtual

Suspenden Clases Presenciales en Municipios de ChihuahuaSuspenden Clases Presenciales en Municipios de Chihuahua. Foto: N+

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Clases presenciales suspendidas en Ciudad Juárez y otros municipios por fuertes lluvias. La educación sigue en línea para garantizar la seguridad.

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