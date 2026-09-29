Suspenden Clases Presenciales en Municipios de Chihuahua por Lluvias

La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) dio a conocer la suspensión de clases presenciales en los planteles de Ciudad Juárez, Guadalupe, Práxedis G. Guerrero, Nuevo Casas Grandes y Casas Grandes, derivado de los pronósticos meteorológicos que alertan sobre la presencia de lluvias y fuertes vientos en la región.

La dependencia estatal informó que las actividades escolares del martes 29 de septiembre se llevarán a cabo en modalidad virtual en los niveles básico y medio, con el objetivo de salvaguardar la integridad física de alumnos, personal docente y directivos.

Por su parte, la Universidad Autónoma de Chihuahua y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez también dieron a conocer a través de sus páginas oficiales la suspensión de clases presenciales para trasladar las actividades académicas a plataformas digitales.

Las instituciones exhortaron a la comunidad estudiantil y al personal educativo a mantenerse atentos a las indicaciones emitidas por Protección Civil. Asimismo, informaron que la reanudación de las clases presenciales será comunicada de manera oportuna conforme evolucionen las condiciones climatológicas.

Por ello, se recomienda mantenerse informados a través de los canales oficiales de las instituciones educativas, así como de la Secretaría de Educación y Deporte y del Gobierno del Estado.