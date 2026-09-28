Pronóstico del tiempo

Pronostican Lluvias en Chihuahua por Presencia del Huracán Polo

Autoridades exhortan a tomar precauciones ante las precipitaciones que podrían registrarse en el estado

Pronóstico de lluvias intensas en ChihuahuaPronóstico de lluvias intensas en Chihuahua. Foto: N+

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Pronóstico de lluvias intensas en Chihuahua por huracán Polo. Precaución en Namiquipa y San Francisco de Conchos.

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