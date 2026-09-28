Pronostican Lluvias en Chihuahua por Presencia del Huracán Polo

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, se mantiene una alerta amarilla para algunos estados de la República Mexicana ante la presencia del huracán Polo, el cual podría generar afectaciones moderadas en el oeste del estado de Chihuahua.

De acuerdo con lo emitido, el pronóstico se encuentra vigente desde este lunes 28 hasta el martes 29 de septiembre, periodo en el que podrían registrarse fuertes lluvias, con una acumulación de entre 50 y 75 milímetros, así como rachas de viento de entre 60 y 80 km/h.

Asimismo, la Coordinación Estatal de Protección Civil señala que las mayores condiciones de lluvia y viento se prevén en municipios como Namiquipa, Valle de Zaragoza y San Francisco de Conchos, así como precipitaciones de dispersas a moderadas con chubascos en diversos municipios.

Ante estas condiciones, las autoridades recomiendan tomar precauciones para prevenir percances, como evitar cruzar calles, arroyos, ríos o zonas inundadas con corriente de agua, ya sea a pie o en vehículo.

En caso de conducir, se pide reducir la velocidad, respetar los señalamientos y encender las luces intermitentes. Por otra parte, ante los fuertes vientos, se exhorta a asegurar objetos que puedan ser desplazados y mantenerse alejados de espectaculares, árboles, postes o bardas que puedan colapsar.