Necropsia Confirma Sobredosis en Muerte de Estudiante de Preparatoria en SLP

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí confirmó que un joven estudiante de la preparatoria Pedro Vallejo murió por una sobredosis el pasado 22 de septiembre en la capital potosina.

La fiscal Manuela García Cázares informó que, de acuerdo con la necropsia, en el cuerpo del estudiante, identificado como Brandon, fueron encontrados restos de cristal y medicamento antidepresivo.

La funcionaria señaló que actualmente se encuentra en curso la investigación para determinar dónde adquirió y consumió la droga, así como establecer si alguna tercera persona se la facilitó.

García Cázares indicó que hasta el momento no existe certeza sobre la posible participación de algún compañero o compañera en la entrega de la droga, por lo que continúan las investigaciones para determinar si existen personas involucradas en la muerte del estudiante.