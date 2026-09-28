Seguridad

Necropsia Confirma Sobredosis en Muerte de Estudiante de Preparatoria en SLP

La necropsia reveló la presencia de cristal y medicamento antidepresivo en el cuerpo del joven, quien murió el pasado 22 de septiembre

Estudiante de Preparatoria Pedro Vallejo Murió por Sobredosis en SLPEstudiante de Preparatoria Pedro Vallejo Murió por Sobredosis en SLP. Foto: N+

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La Fiscalía investiga dónde adquirió y consumió la droga, así como si alguna otra persona estuvo involucrada en los hechos.

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