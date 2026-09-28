Sociedad

Tigre Capturado en La Barca es Entregado a Unidad de Rescate de Fauna Silvestre

El ejemplar fue llevado en buenas condiciones de salud y sin lesiones aparentes tras concluir el operativo de búsqueda

Entregan a tigre de Bengala capturado en La Barca.Entregan a tigre de Bengala capturado en La Barca. Foto: Protección Civil y Bomberos La Barca

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La Unidad de Rescate de Fauna Silvestre de Tlajomulco se encargará de su valoración, atención y resguardo

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