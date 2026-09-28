Tigre Capturado en La Barca es Entregado a Unidad de Rescate de Fauna Silvestre

Luego de concluir con éxito el operativo de búsqueda y captura del felino del tigre de Bengala que había sido reportado en distintas comunidades de La Barca, autoridades municipales realizaron la entrega formal del ejemplar a la Unidad de Rescate de Fauna Silvestre del municipio de Tlajomulco de Zúñiga.

Protección Civil y Bomberos de La Barca informó que el animal fue entregado en buenas condiciones de salud y sin lesiones aparentes, después de las labores realizadas para localizarlo y capturarlo de manera segura.

La entrega quedó registrada mediante la documentación correspondiente y fue formalizada por el director de Protección Civil y Bomberos de La Barca, Jorge Alfonso González Hernández, quien dejó constancia del traslado y recepción del ejemplar por parte de la unidad especializada.

A partir de ahora, el felino permanecerá bajo resguardo de las autoridades correspondientes, donde recibirá una valoración para conocer su estado de salud y determinar las acciones necesarias para su atención y manejo.

El operativo para localizar al tigre se desarrolló durante varios días, luego de que ciudadanos difundieran en redes sociales imágenes y reportes sobre su presencia entre comunidades de la región. En las labores participaron corporaciones de distintos municipios y autoridades de Protección Civil.

Protección Civil y Bomberos de La Barca reconoció la participación del personal que colaboró en el operativo y agradeció a la ciudadanía por mantener la calma y atender las indicaciones durante las labores de búsqueda y captura.